В Ярославле депутат отсудил у Минздрава рубль. Чего он на самом деле хотел добиться

Бывший главврач в Ярославле подал в суд на Минздрав Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, муниципалитет Ярославля / Vk.com

В Ярославле получила продолжение история с увольнением бывшего главного врача больницы № 2 Сергея Давлетова. Ранее он стал депутатом Ярославской областной Думы на зарплате и подал иск на больницу № 2 и региональный Минздрав.

Он требовал восстановить его в должности, а также выплату моральной компенсации — один рубль. Кировский районный суд 29 октября частично удовлетворил иск Сергея Давлетова.

«Суд признал незаконным приказ об увольнении главного врача ГБУЗ ЯО „Клиническая больница № 2“ в части определения даты увольнения. Решением суда дата увольнения изменена, взыскан средний заработок за время вынужденного прогула по установленную дату увольнения», — рассказали в Ярославском областном суде.

Помимо этого суд признал необоснованным отказ в заключении трудового договора на новый срок, но отказал в удовлетворении требований о понуждении к заключению трудового договора на новый срок. Это объясняется тем, что региональным законодательством предусмотрена специальная процедура назначения на должность.

«Истец просил взыскать компенсацию морального вреда, причиненного нарушением его трудовых прав в размере 1 рубль. Суд удовлетворил требование о компенсации морального вреда в заявленном размере», — рассказали в Ярославском областном суде.

Известно, что во время рассмотрения дела Сергей Давлетов отказался от восстановления его на работе.

Рубль депутату областной думы должно выплатить Министерство здравоохранения Ярославской области, а заработок за время вынужденного прогула — больница № 2.

Как начался конфликт

Сергей Давлетов оставил должность главного врача больницы № 2 в июле 2025 года. Не по своей воле — с ним не продлили контракт. Он рассказывал, что на тот момент не получил от ярославского Минздрава разъяснений о принятом решении.

Сергей Давлетов связал произошедшее с тем, что он не согласился с позицией руководства ярославского здравоохранения по вопросу сокращения штатов в медучреждении. После увольнения Сергей Давлетов обещал продолжать отстаивать интересы медицинских организаций в качестве депутата.

В региональном Министерстве здравоохранения озвучивали свою позицию по поводу ситуации. Власти сообщили, что сочли не эффективным дальнейшее пребывание Сергея Давлетова в должности руководителя больницы.