Под Ярославлем хотели возвести мини-город, но стройка замерла. Показываем, что осталось от проекта

ООО «Руф Стайл Констракшен» было зарегистрировано в 2010 году в деревне Липовицы Ярославского района. Среди учредителей числились московский бизнесмен Ярослав Масловский и ярославский предприниматель Руслан Селезнев.

Селезнев начал заниматься бизнесом еще в 2000 году — тогда он открыл индивидуальное предприятие в Переславском районе. В 2007 году он вложился в компанию «Руф Стайл» в Москве, занимавшуюся торговлей лесом и стройматериалами.

Позже Селезнев развивал проекты, связанные со строительством: зарегистрировал управляющую компанию, участвовал в создании завода силикатного камня в Костроме и агентства недвижимости «Новый Ярославль».

В 2019 году компания-застройщик «Руф Стайл Констракшен» была признана банкротом. Единственная фирма, основанная Селезневым и продолжающая работать, — УК «РУФ СТАЙЛ», однако сейчас она принадлежит другим владельцам.

Ярослав Масловский ранее также владел двумя компаниями, которые занимались оптовой торговлей лесоматериалами — ООО «Руф Стайл» и ООО «БауРус». Обе фирмы прекратили свою деятельность в 2014 году.

Сейчас Ярослав Масловский числится учредителем и гендиректором ООО «БАУРУС КОМПАНИ», занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.