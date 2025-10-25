НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Под Ярославлем хотели возвести мини-город, но стройка замерла. Показываем, что осталось от проекта

Под Ярославлем хотели возвести мини-город, но стройка замерла. Показываем, что осталось от проекта

История от амбициозной идеи до очередной заброшки

587
Что с проектом строительства ЖК «Новый Ярославль» | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com, Кирилл Поверинов / 76.RUЧто с проектом строительства ЖК «Новый Ярославль» | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Что с проектом строительства ЖК «Новый Ярославль»

Источник:

Студия Селиверстов / YouTube.com, Кирилл Поверинов / 76.RU

Недалеко от деревни Губцево за Дзержинским районом Ярославля планировалось строительство крупного жилого комплекса. Там обещали возвести несколько десятков трех- и четырехэтажных домов в неоклассическом стиле, а также школу, детский сад, ФОК, гипермаркет и парки с прудами.

Проект назвали «Новый Ярославль». В 2014 году на площадке даже начались работы. 240 семей вложились в покупку недвижимости в строящихся домах. Однако уже в 2017 году работы остановились, а руководителя компании-застройщика ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева обвинили в мошенничестве. По данным следствия, ущерб дольщиков превысил 180 млн рублей, банков — более 216 млн, а деньги Селезнев потратил на личные нужды.

Что известно про компанию

ООО «Руф Стайл Констракшен» было зарегистрировано в 2010 году в деревне Липовицы Ярославского района. Среди учредителей числились московский бизнесмен Ярослав Масловский и ярославский предприниматель Руслан Селезнев.

Селезнев начал заниматься бизнесом еще в 2000 году — тогда он открыл индивидуальное предприятие в Переславском районе. В 2007 году он вложился в компанию «Руф Стайл» в Москве, занимавшуюся торговлей лесом и стройматериалами.

Позже Селезнев развивал проекты, связанные со строительством: зарегистрировал управляющую компанию, участвовал в создании завода силикатного камня в Костроме и агентства недвижимости «Новый Ярославль».

В 2019 году компания-застройщик «Руф Стайл Констракшен» была признана банкротом. Единственная фирма, основанная Селезневым и продолжающая работать, — УК «РУФ СТАЙЛ», однако сейчас она принадлежит другим владельцам.

Ярослав Масловский ранее также владел двумя компаниями, которые занимались оптовой торговлей лесоматериалами — ООО «Руф Стайл» и ООО «БауРус». Обе фирмы прекратили свою деятельность в 2014 году.

Сейчас Ярослав Масловский числится учредителем и гендиректором ООО «БАУРУС КОМПАНИ», занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.

В декабре 2024 года Руслан Селезнев получил три года колонии общего режима. Часть дольщиков смогли вернуть свои средства.

Как должен был выглядеть ЖК «Новый Ярославль» и что находится на его месте сейчас — смотрите в материале 76.RU.

Согласно соглашению, которое заключали власти, застройщик до 2017 года был обязан построить 54 тысячи квадратных метров бюджетного жилья | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comСогласно соглашению, которое заключали власти, застройщик до 2017 года был обязан построить 54 тысячи квадратных метров бюджетного жилья | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com
Квадратный метр жилья должен был стоить 35 тысяч рублей | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comКвадратный метр жилья должен был стоить 35 тысяч рублей | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com
Но в 2017 году работы приостановились. Большинство зданий остались недостроенными | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comНо в 2017 году работы приостановились. Большинство зданий остались недостроенными | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com
Сейчас проезд к «Новому Ярославлю» закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСейчас проезд к «Новому Ярославлю» закрыт | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сейчас проезд к «Новому Ярославлю» закрыт

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Недостроенные здания огорожены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНедостроенные здания огорожены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Недостроенные здания огорожены

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Рядом стоит бытовка для охраны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРядом стоит бытовка для охраны | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рядом стоит бытовка для охраны

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
У некоторых зданий возведены все четыре этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ некоторых зданий возведены все четыре этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У некоторых зданий возведены все четыре этажа

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
У каких-то только один-два этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУ каких-то только один-два этажа | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

У каких-то только один-два этажа

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Окна нигде не вставлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОкна нигде не вставлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Окна нигде не вставлены

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Скоро здесь могут возобновиться работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСкоро здесь могут возобновиться работы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Скоро здесь могут возобновиться работы

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
1 сентября 2025 года мэр Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания территории, где с 2026 по 2039 год должны построить новый район почти на 14 тысяч жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU1 сентября 2025 года мэр Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания территории, где с 2026 по 2039 год должны построить новый район почти на 14 тысяч жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

1 сентября 2025 года мэр Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания территории, где с 2026 по 2039 год должны построить новый район почти на 14 тысяч жителей

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU
Здесь должны построить дома разной этажности&nbsp;— от 3 до 18 этажей. Для местных жителей возведут воркаут-площадки и скейтпарки, а также бассейн и фитнес-центр. Кроме того, в плане предусмотрены две школы, два детсада и торгово-развлекательный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗдесь должны построить дома разной этажности&nbsp;— от 3 до 18 этажей. Для местных жителей возведут воркаут-площадки и скейтпарки, а также бассейн и фитнес-центр. Кроме того, в плане предусмотрены две школы, два детсада и торгово-развлекательный комплекс | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Здесь должны построить дома разной этажности — от 3 до 18 этажей. Для местных жителей возведут воркаут-площадки и скейтпарки, а также бассейн и фитнес-центр. Кроме того, в плане предусмотрены две школы, два детсада и торгово-развлекательный комплекс

Источник:
Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU съездила в соседние от «Нового Ярославля» деревни, чтобы узнать мнение местных жителей, которые уезжали из города ради тишины и покоя, а теперь под боком у них разворачивается масштабная стройка. Что они думают по поводу проекта — читайте в нашем репортаже.

Комментарии
2
Гость
48 минут
Бог отвел от этой стройки - купил дом на Бабича 10а оба проекта были с привлечением федеральных денег по ФЦП 16 год работал я ФМС тогда и вел реестр недобросовестных застройщиков помню что дважды или трижды вносил сведения за работу неучтенных мигрантов ООО «Руф Стайл Констракшен», а сам знать не знал что это основной подрядчик, вот было бы смешно мне если бы у них сам бы и купил и сведения ее на них бы и направил. Но до сих пор вопрос почему нелегальные мигранты работали практически на всех стройках, а приостановку деятельности сделали именно по ООО «Руф Стайл Констракшен» ?
Гость
30 минут
Заглянули в будущее, лет через сто новый Ярославль и будет так выглядеть.
Читать все комментарии
