Под Ярославлем хотели возвести мини-город, но стройка замерла. Показываем, что осталось от проекта

Недалеко от деревни Губцево за Дзержинским районом Ярославля планировалось строительство крупного жилого комплекса. Там обещали возвести несколько десятков трех- и четырехэтажных домов в неоклассическом стиле, а также школу, детский сад, ФОК, гипермаркет и парки с прудами.
Проект назвали «Новый Ярославль». В 2014 году на площадке даже начались работы. 240 семей вложились в покупку недвижимости в строящихся домах. Однако уже в 2017 году работы остановились, а руководителя компании-застройщика ООО «Руф Стайл Констракшен» Руслана Селезнева обвинили в мошенничестве. По данным следствия, ущерб дольщиков превысил 180 млн рублей, банков — более 216 млн, а деньги Селезнев потратил на личные нужды.
Что известно про компанию
ООО «Руф Стайл Констракшен» было зарегистрировано в 2010 году в деревне Липовицы Ярославского района. Среди учредителей числились московский бизнесмен Ярослав Масловский и ярославский предприниматель Руслан Селезнев.
Селезнев начал заниматься бизнесом еще в 2000 году — тогда он открыл индивидуальное предприятие в Переславском районе. В 2007 году он вложился в компанию «Руф Стайл» в Москве, занимавшуюся торговлей лесом и стройматериалами.
Позже Селезнев развивал проекты, связанные со строительством: зарегистрировал управляющую компанию, участвовал в создании завода силикатного камня в Костроме и агентства недвижимости «Новый Ярославль».
В 2019 году компания-застройщик «Руф Стайл Констракшен» была признана банкротом. Единственная фирма, основанная Селезневым и продолжающая работать, — УК «РУФ СТАЙЛ», однако сейчас она принадлежит другим владельцам.
Ярослав Масловский ранее также владел двумя компаниями, которые занимались оптовой торговлей лесоматериалами — ООО «Руф Стайл» и ООО «БауРус». Обе фирмы прекратили свою деятельность в 2014 году.
Сейчас Ярослав Масловский числится учредителем и гендиректором ООО «БАУРУС КОМПАНИ», занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.
В декабре 2024 года Руслан Селезнев получил три года колонии общего режима. Часть дольщиков смогли вернуть свои средства.
Как должен был выглядеть ЖК «Новый Ярославль» и что находится на его месте сейчас — смотрите в материале 76.RU.
Редакция 76.RU съездила в соседние от «Нового Ярославля» деревни, чтобы узнать мнение местных жителей, которые уезжали из города ради тишины и покоя, а теперь под боком у них разворачивается масштабная стройка. Что они думают по поводу проекта — читайте в нашем репортаже.