«Пусть бегут отсюда»: под Ярославлем хотят построить новый район на 14 тысяч жителей. Видео

Ярославцы высказались по поводу строительства жилого микрорайона у деревень Губцево и Ильино

В Ярославском округе, недалеко от деревень Губцево и Ильино, за границей Брагино построят новый микрорайон. Точнее будет сказать — продолжат строительство, начатое еще 11 лет назад, в 2014 году. Речь идет о проекте жилого квартала «Новый Ярославль», который был приостановлен в 2017 году.

1 сентября 2025 года мэр Артем Молчанов утвердил проект планировки и межевания территории, где с 2026 по 2039 годы должны построить новый район.

Редакция 76.RU съездила в соседние от «Нового Ярославля» деревни, чтобы узнать мнение местных жителей, которые уезжали из города ради тишины и покоя, а теперь под боком у них разворачивается масштабная стройка.

Что ярославцы думают по поводу строительства нового микрорайона

Что хотят построить

Территория, где планируется масштабное строительство

Согласно постановлению мэрии, под Ярославлем планируется строительство нового жилого квартала на 13,7 тысячи человек. Здесь возведут дома разной этажности — от 3 до 18 этажей. Для местных жителей построят воркаут-площадки и скейтпарки, а также бассейн и фитнес-центр.

В районе появятся две школы на 900 и 1200 учеников, а также четыре детских сада — по 150 и 250 мест.

Также предусмотрено строительство детской и взрослой поликлиник, каждая из которых будет рассчитана на 200 посещений в смену.

Кроме того, планируется возведение торгово-развлекательного комплекса с магазинами, кинотеатром, выставочными и досуговыми площадками, а также кафе и ресторанами.

Город приходит к нам

Узнали мнение жителей Губцево на планы по возобновлению строительства «Нового Ярославля»

Деревня Губцево находится примерно в двух километрах от «Нового Ярославля», где в скором времени должна начаться масштабная стройка. Жизнь здесь идет неспешно: одноэтажные деревянные дома спрятаны за низкими редкими заборами, у себя на участках работают люди. На фоне кудахчут куры и петухи. Время здесь словно остановилось.

— Купили в этой деревне дачу, потому что здесь тихо и спокойно, — поделился с 76.RU Сергей.

Он с женой несколько лет назад выбирал, где бы купить домик, чтобы приезжать для отдыха от городской суеты. Выбор пал на Губцево. Теперь, на фоне новостей о возобновлении строительства микрорайона по соседству, супруги обеспокоены.

— Мы-то, конечно, против, что впритык к нам будут строить жилой квартал. Мы специально уезжаем подальше от города, чтобы было чисто и спокойно, а город приходит к нам. Чем больше людей, тем больше будут ходить к нам, хулиганить, мусорить. Сергей собственник дачи в Губцево

Его жена Дина отмечает, что не верит в реализацию проекта. Мол, и десять лет назад начинали строить, а в итоге так и не довели до ума.

Домик в Губцево для Дины и Сергея как дача. Туда пара приезжает в теплое время года перезагрузиться, отдохнуть от городской суеты

— Всё равно не верится, что реально всё построят. Я не верю, — выразила свое мнение ярославна.

Другая жительница Губцево Ирина поддержала мнение Дины:

— Я сомневаюсь, что достроят «Новый Ярославль». Единственное, если и достроят, может, пустят автобусы. Вот это плюс будет. Хотя бы не придется ходить до Брагино пешком, а можно будет на транспорте доехать.

Почему остановили стройку «Нового Ярославля»

Так выглядела визуализация старого проекта «Нового Ярославля»

В 2014 году компания ООО «Руф Стайл Констракшен» выиграла аукцион на аренду земельного участка в 118 гектаров, а затем получила в безвозмездное пользование 37 015 квадратных метров в деревне Губцево для комплексного освоения территории под строительство бюджетного жилья. Жилой комплекс должен был нести название «Новый Ярославль».

Что известно про компанию Узнать ООО «Руф Стайл Констракшен» было зарегистрировано в 2010 году в деревне Липовицы Ярославского района. Среди учредителей числились московский бизнесмен Ярослав Масловский и ярославский предприниматель Руслан Селезнев. Селезнев начал заниматься бизнесом ещё в 2000 году — тогда он открыл индивидуальное предприятие в Переславском районе. В 2007 году он вложился в компанию «Руф Стайл» в Москве, занимавшуюся торговлей лесом и стройматериалами. Позже Селезнев развивал проекты, связанные со строительством: зарегистрировал управляющую компанию, участвовал в создании завода силикатного камня в Костроме и агентства недвижимости «Новый Ярославль». В 2019 году компания-застройщик «Руф Стайл Констракшен» была признана банкротом. Единственная фирма, основанная Селезневым и продолжающая работать, — УК «РУФ СТАЙЛ», однако сейчас она принадлежит другим владельца Ярослав Масловский ранее также владел двумя компаниями, которые занимались оптовой торговлей лесоматериалами — ООО «Руф Стайл» и ООО «БауРус». Обе фирмы прекратили свою деятельность в 2014 году. Сейчас Ярослав Маслов числится учредителем и гендиректором ООО «БАУРУС КОМПАНИ», занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами.

Тогда его активно рекламировали, несколько лет велось строительство. За это время успели возвести около десятков четырехэтажных домов. Но в 2017 году работы остановились. 240 дольщиков остались без обещанных квартир.

Сейчас территорию, где были построены здания, огородили высоким забором

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о мошенничестве. Ущерб дольщиков составил более 180 млн рублей, банков — свыше 216 млн. По версии следствия, деньги были потрачены на личные нужды.

В декабре 2024 года гендиректор компании Руслан Селезнев получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Часть дольщиков смогла получить компенсации.

Часть зданий построены до четвертого этажа, часть — только один этаж

«Пусть строят — может, хоть дороги появятся»

Что о строительстве думают жители Ильино

Вторая близлежащая деревня к «Новому Ярославлю» — Ильино. Она мало чем отличается от Губцево. Люди здесь также любят тишину и покой. Местные, которые живут здесь уже много лет, не слишком переживают из-за грядущих перемен — они просто не верят, что проект доведут до конца.

— Я считаю, что это очередное очковтирательство. Там новый микрорайон строят уже пять лет. Сколько людей кинули. В голом поле ни воды, ни газа, что они там настроят. Опять деньги с людей соберут и больше ничего. Пусть люди бегут отсюда, рядом крематорий и свалка, весь запах от трупов сюда идет, — поделилась своим мнением жительница Ильино.

Пока одни выражают резко негативное мнение по поводу будущего строительства, другие пытаются найти в этом свои плюсы

Однако есть, кто, напротив, положительно смотрит на грядущие перемены. Сергей, например, считает, что строительство микрорайона по соседству может пойти на пользу деревне.

— То, что будет новый микрорайон, с одной стороны неплохо. Появится инфраструктура, магазины. Может быть, и газ проведут, — отметил Сергей.

Сейчас до города полтора километра, а будет 500 метров. Я так думаю, что даст положительный импульс. Сергей житель деревни Ильино

Сергей живет в деревне, только на зиму перебирается в Ярославль. А для его соседки Татьяны Ильино — основное место жительства. Здесь у нее хозяйство: лошади, пони и куры.

Сын Татьяны учится в школе. Каждый день ему на учебу приходится ездить в Брагино.

Я читала, что будут строить школу, садик, бассейн. Мне это не помешает. Чем ближе ко мне инфраструктура, тем лучше. Татьяна жительница Ильино

Согласно постановлению мэрии Ярославля от 1 сентября 2025 года, строительство нового микрорайона будет проводиться с 2026 по 2039 годы

К мнению Татьяны присоединилась и соседка напротив — Ольга:

Пусть строят, я не против. Они нас не трогают, мы их не трогаем. Пусть окружают. На нас строительство домов в Новом Ярославле никак не скажется. Может хоть дороги построят, так это плюс. Ольга жительница Ильино