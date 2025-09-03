НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

пасмурно, без осадков

ощущается как +13

3 м/c,

сев.

 755мм 88%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,85
EUR 94,25
Новый микрорайон
Ярославский бренд покорил Россию
Стал миллионером, выиграв в лотерею
Стройка по-ярославски: где купить материалы
Новый график работы зоопарка
Какие обследования пройти осенью
Сроки строительства третьего моста
Как Радулов стал звездой хоккея
Скандал с Кридом и Мизулиной
Отзыв на поездку на «Метеоре»
Недвижимость Новый ТРК, четыре школы и два детсада: под Ярославлем хотят возвести огромный жилой район

Новый ТРК, четыре школы и два детсада: под Ярославлем хотят возвести огромный жилой район

Постановление подписал мэр города

379
9 комментариев
Под Ярославлем построят новый жилой квартал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПод Ярославлем построят новый жилой квартал | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Под Ярославлем построят новый жилой квартал

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском округе построят новый микрорайон недалеко от деревни Губцево, за границей Брагина. Постановление по утверждению проекта планировки и межевания незастроенной территории подписал мэр Артем Молчанов 1 сентября 2025 года.

В границах территории площадью 86,4 гектара, отданных под комплексное развитие, планируется строительство нового жилого квартала на 13 760 жителей. Согласно документам, на месте будет возведено жилье разной этажности — от трех до 18 этажей. Общая площадь застройки составит свыше 723 тысячи квадратных метров, из которых 573 тысячи квадратных метров займет жилой фонд.

Для обеспечения новых жителей социальными объектами проект предусматривает строительство детсадов и школ:

«В границах проектируемого жилого района предусматривается строительство четырех дошкольных образовательных организаций — двух на 150 мест и двух на 250 мест, а также двух общеобразовательных организаций на 900 и 1200 мест», — говорится в документе.

Территорию должны застроить жильем | Источник: «Дом.РФ»Территорию должны застроить жильем | Источник: «Дом.РФ»

Территорию должны застроить жильем

Источник:

«Дом.РФ»

Также предусмотрено размещение поликлиник: детской и взрослой — каждая на 200 посещений в смену.

Для отдыха и спорта будут построены скверы общей площадью 4,9 гектара, спортивные зоны с воркаут-площадками и скейтпарками, а также бассейн и фитнес-центр в составе многофункционального комплекса.

Построят ТРК

В районе хотят возвести новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК), который объединит магазины, кинозал, выставочные и развлекательные пространства, а также предприятия общественного питания.

«Зона планируемого многофункционального комплекса — 0,9 гектара, зона планируемого торгово-развлекательного комплекса — 1,71 гектара», — уточняется в постановлении мэрии.

Для обеспечения правопорядка и безопасности на территории появится пожарное депо на шесть машин.

Кроме того, в новом жилом районе будет проложено 14,4 км дороги. Проектом предусмотрены улицы с двух- и четырехполосным движением, отдельные велодорожки, тротуары, озеленение вдоль дорог. Запланировано 4 645 парковочных мест, включая стоянки у жилых домов, объектов соцкультбыта и на территории ТРК.

Застройка будет вестись поэтапно с 2026 по 2039 год. Первые дома вместе с детским садом на 150 мест должны быть сданы в 2029 году. Завершение строительства всего жилого района запланировано на июнь 2039 года.

Скандал со строительством жилого квартала

Проект ЖК «Новый Ярославль» | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comПроект ЖК «Новый Ярославль» | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com

Проект ЖК «Новый Ярославль»

Источник:

Студия Селиверстов / YouTube.com

Напомним, что ранее на этой территории планировали построить ЖК «Новый Ярославль». За проект взялась компания ООО «Руф Стайл Констракшен». Она должна была возвести десятки тысяч квадратных метров жилья экономкласса у границ города.

В 2014–2015 годах компания выиграла аукцион на аренду земельного участка в 118 гектара, а затем — договорила безвозмездное пользование 37 015 квадратных метров. Проект оценивался в 480 000 квадратных метров жилья и сопровождался активной рекламой. Тем не менее, уже к 2017 году строительство практически остановилось, оставив 240 дольщиков без возможности получить обещанные квартиры

Дольщики и строительные банки серьезно пострадали: ущерб дольщиков составил более 180 млн рублей, банков — свыше 216 млн. Деньги, по версии следствия, были использованы на личные нужды.

Планировалась масштабная застройка | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comПланировалась масштабная застройка | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com
С жилым кварталом и зонами отдыха | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.comС жилым кварталом и зонами отдыха | Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com

В 2023 году дело передали в суд. А в декабре 2024-го гендиректор компании Руслан Селезнев получил три года лишения свободы в колонии общего режима. Часть дольщиков смогла получить компенсации.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Стройка ЖК Брагино
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY4
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
9
Гость
25 минут
Каждый день что-то новое придумывают
Гость
14 минут
Брагино, Брагино, Брагино, Брагино, Брагино...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Выглядит актом мазохизма». Автожурналист — о причинах неудач Lada Iskra
Артем Краснов
Мнение
Двое суток без сна и стертая в кровь кожа. Как ультрамарафонец в 50 лет пробежал 312 километров за 48 часов
Сергей Тюменцев
Мнение
«Татарский „Макдоналдс“ меня покорил»: журналист съездил в Казань — почему тут так дорого и в каких местах нужно побывать
Анатолий Кузнецов
Мнение
Жир в огне: врач-бодибилдер назвал 5 способов разжечь метаболизм и быстро сбросить килограммы
Сергей Тетюшкин
Главный врач городской больницы №4 Тольятти, хирург, кандидат медицинских наук
Мнение
«Превратился в модный курорт»: туристка сравнила современный Алтай с тем, что было 14 лет назад. Сколько она там потратила
Анастасия Зубрилина
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление