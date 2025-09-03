Новый ТРК, четыре школы и два детсада: под Ярославлем хотят возвести огромный жилой район

Под Ярославлем построят новый жилой квартал Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославском округе построят новый микрорайон недалеко от деревни Губцево, за границей Брагина. Постановление по утверждению проекта планировки и межевания незастроенной территории подписал мэр Артем Молчанов 1 сентября 2025 года.

В границах территории площадью 86,4 гектара, отданных под комплексное развитие, планируется строительство нового жилого квартала на 13 760 жителей. Согласно документам, на месте будет возведено жилье разной этажности — от трех до 18 этажей. Общая площадь застройки составит свыше 723 тысячи квадратных метров, из которых 573 тысячи квадратных метров займет жилой фонд.

Для обеспечения новых жителей социальными объектами проект предусматривает строительство детсадов и школ:

«В границах проектируемого жилого района предусматривается строительство четырех дошкольных образовательных организаций — двух на 150 мест и двух на 250 мест, а также двух общеобразовательных организаций на 900 и 1200 мест», — говорится в документе.

Территорию должны застроить жильем Источник: «Дом.РФ»

Также предусмотрено размещение поликлиник: детской и взрослой — каждая на 200 посещений в смену.

Для отдыха и спорта будут построены скверы общей площадью 4,9 гектара, спортивные зоны с воркаут-площадками и скейтпарками, а также бассейн и фитнес-центр в составе многофункционального комплекса.

Построят ТРК

В районе хотят возвести новый торгово-развлекательный комплекс (ТРК), который объединит магазины, кинозал, выставочные и развлекательные пространства, а также предприятия общественного питания.

«Зона планируемого многофункционального комплекса — 0,9 гектара, зона планируемого торгово-развлекательного комплекса — 1,71 гектара», — уточняется в постановлении мэрии.

Для обеспечения правопорядка и безопасности на территории появится пожарное депо на шесть машин.

Кроме того, в новом жилом районе будет проложено 14,4 км дороги. Проектом предусмотрены улицы с двух- и четырехполосным движением, отдельные велодорожки, тротуары, озеленение вдоль дорог. Запланировано 4 645 парковочных мест, включая стоянки у жилых домов, объектов соцкультбыта и на территории ТРК.

Застройка будет вестись поэтапно с 2026 по 2039 год. Первые дома вместе с детским садом на 150 мест должны быть сданы в 2029 году. Завершение строительства всего жилого района запланировано на июнь 2039 года.

Скандал со строительством жилого квартала

Проект ЖК «Новый Ярославль» Источник: Студия Селиверстов / YouTube.com

Напомним, что ранее на этой территории планировали построить ЖК «Новый Ярославль». За проект взялась компания ООО «Руф Стайл Констракшен». Она должна была возвести десятки тысяч квадратных метров жилья экономкласса у границ города.

В 2014–2015 годах компания выиграла аукцион на аренду земельного участка в 118 гектара, а затем — договорила безвозмездное пользование 37 015 квадратных метров. Проект оценивался в 480 000 квадратных метров жилья и сопровождался активной рекламой. Тем не менее, уже к 2017 году строительство практически остановилось, оставив 240 дольщиков без возможности получить обещанные квартиры

Дольщики и строительные банки серьезно пострадали: ущерб дольщиков составил более 180 млн рублей, банков — свыше 216 млн. Деньги, по версии следствия, были использованы на личные нужды.