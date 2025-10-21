НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Двухметровые узоры и имитация звездного неба: какие украшения могут появиться в Ярославле к Новому году

Скоро стартует праздничное оформление города

Двухметровые узоры и имитация звездного неба: какие украшения могут появиться в Ярославле к Новому году

Скоро стартует праздничное оформление города

159
Украшать Ярославль к Новому году начнут после ноябрьских праздников | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Украшать Ярославль к Новому году начнут после ноябрьских праздников

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Власти Ярославля рассказали, какие новые украшения планируют купить для праздничного оформления города на новогодние праздники. Ответственным за убранство центральных улиц является «Агентство по рекламе, наружной информации и оформлению города Ярославля».

В перечень новинок, которые должны дополнить уже существующий список украшений, планируют включить новую гирлянду «Бахрома» (по типу невысокого светового занавеса) протяженностью 450 метров. Ее хотят повесить на улицах Кирова и Андропова. Также на улице Кирова могут появиться два декоративных модуля «Световой потолок», представляющих собой имитацию звездного неба.

Для украшения Московского проспекта планируют закупить 100 световых консолей в виде зимних узоров высотой по 2,5 метра. Световые украшения, которые в прошлые годы размещались на Московском проспекте, перенесут на Ленинградский проспект и проспект Фрунзе.

Обновят и световую конструкцию с номером года — 2026 — на Советской площади: для нее закупят последнюю цифру.

Сейчас список новых украшений проходит последние согласования. После этого будут объявлены торги на их поставку.

«Приступить к новогоднему украшению города планируется после ноябрьских праздников», — рассказали в агентстве порталу 76.RU.

Напомним, в июле уже прошли аукционы на поиск подрядчика для поставки новой 12-метровой искусственной новогодней елки, которую планируют установить в сквере на проспекте Машиностроителей (стоимость елки — 450 тысяч рублей), новых гирлянд для украшения города (стоимость украшений — 2,1 миллиона рублей). Сейчас проходят торги на поставку еще одной искусственной елки для улицы Революционной (450 тысяч рублей).

Стало известно, что откроется на Советской площади в Ярославле в Новый год.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
1
Гость
12 минут
много поводов повеселиться,,,(((
