Пятизвездочный отель на воде: в Ярославле причалил теплоход стоимостью три миллиарда рублей

Люди подходят поближе, чтобы рассмотреть самый дорогой теплоход России Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Несмотря на холода по Волге продолжают ходить лайнеры. С мая по октябрь к причалам в Ярославской области то и дело подходили самые разные корабли. Мы уже рассказывали про теплоходы «Иван Бунин» и «Золотое кольцо».

На днях в порт вновь причалил роскошный «Мустай Карим» — самый дорогой теплоход в истории современной России. Его стоимость оценивали в 3,2 миллиарда рублей.

В этом материале разглядываем роскошный плавучий пятизвездочный отель.

Кто такой «Мустай Карим»

Самый дорогой теплоход прибыл в Ярославль осенью Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судно носит имя башкирского писателя Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пассажирский теплоход носит имя известного башкирского писателя Мустая Карима. Как писали наши коллеги из NN.RU, «крестной» судна стала Инга Каримова — супруга внука литератора.

Новейший круизный лайнер проекта PV300 собрали на заводе «Красное Сормово» в Нижегородской области по заказу компании «ВодоходЪ». Создатели уверяли, что он будет фешенебельным пятизвездочным отелем на воде. И теплоход стал первым судном подобного класса, построенным на отечественной верфи за последние 60 лет. Его спроектировали в «Морском инженерном бюро».

Длина составляет 141,15 метра, ширина — 16,84. На нем могут разместиться более 309 пассажиров и 144 члена экипажа. Для разработки интерьеров приглашали знаменитого яхтенного архитектора Гвидо де Грота из Нидерландов.

Судно спустили на воду в 2019 году, однако в плавание он смог выйти не сразу: первый рейс в Санкт-Петербург отменили из-за поломки.

Сколько стоят каюты

Каюты на теплоходе «Мустай Карим» стоят несколько десятков тысяч рублей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Туристы путешествуют по Волге Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На пятипалубном судне размещены 120 кают категории «Делюкс», 12 кают «Делюкс-коннект», 6 кают категории «Люкс», 4 двухместные одноярусные каюты, 2 каюты категории «Люкс» с балконом, 2 каюты категории «Полулюкс» и каюта категории «Гранд Люкс» с балконом.

«Во всех каютах: шкаф для одежды, радио, кондиционер, душ, санузел, панорамное окно, электророзетка 220V, холодильник, фен, телевизор, телефон, капсульная кофемашина, электрочайник, сейф, — указано на сайте. — Обслуживание в каюте: заказ блюд и напитков по действующему прайс-листу из бара, обслуживание — бесплатно; заказ блюд и напитков по основному меню ресторана, обслуживание — платно. Часы работы рум-сервиса с 7:00 до 02:00 (работа кухни), приготовление коктейлей до 23:00».

+3

На борту размещены по два ресторана и бара, винная библиотека и кофе-станция, конференц-зал, спа-центр, массажный кабинет, сауна, хамам, тренажерный зал, а еще парикмахерская, прокат велосипедов, сувенирные магазины, медпункт, игротека и детский клуб.

+1

Согласно описанию, пассажиры обеспечены питанием: завтрак — система шведский стол с фиксированной рассадкой и напитками без ограничений, обед и ужин — заказная система, вечером к еде подают алкоголь.

Какие маршруты

«Мустай Карим» несколько раз за лето появлялся в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Судя по данным сервиса «ВодоходЪ», с 14 по 20 октября теплоход «Мустай Карим» отправился в круиз «Академия Вина с Simple», на пути предполагаются остановки в Москве, Мышкине, Тутаеве, Ярославле, Костроме и Угличе.

Осенние туры в зависимости от количества дней варьируются по стоимости от 22 680 рублей за человека до 441 тысячи рублей. Самыми дорогими направлениями стали Плес, Выборг, Пермь, Самара, Астрахань.

Только посмотрите на его размер Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









