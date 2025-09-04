В популярном ярославском парке отдыха установят ярмарочные киоски. Сколько денег на это потратят

В Юбилейном парке в Ленинском районе Ярославля установят ярмарочные торговые киоски. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок». Сейчас дирекция городских парков культуры и отдыха ищет подрядчика, который займется поставкой, сборкой и установкой палаток.
На закупку власти готовы потратить 4,9 миллиона рублей.
«Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не контрафактным, не имеющим дефектов, связанных с качеством изготовления, качеством материалов, примененных при изготовлении товара», — говорится в объекте закупки.
Судя по проекту контракта, закупить планируют 10 киосков. Поставить и установить товар должны в течение 40 дней с момента заключения контракта.
Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 11 сентября. Поставщика определят 15 сентября.
Весной 2025 года в Юбилейном парке в Ярославле решили установить новый фонтан, поскольку старый находился в аварийном состоянии. Одновременно с этим на территории проводили благоустройство. Открытие фонтана перенесли с июля на август. Все дело в том, что на участке обнаружили грунтовые воды. Судя по информации на сайте «Госзакупок», за установку фонтана власти заплатили 37,3 млн рублей.