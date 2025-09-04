НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В популярном ярославском парке отдыха установят ярмарочные киоски. Сколько денег на это потратят

В популярном ярославском парке отдыха установят ярмарочные киоски. Сколько денег на это потратят

Рассказываем, где появятся новые объекты

3 комментария
В ярославском парке установят ярмарочные палатки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском парке установят ярмарочные палатки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке в Ленинском районе Ярославля установят ярмарочные торговые киоски. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок». Сейчас дирекция городских парков культуры и отдыха ищет подрядчика, который займется поставкой, сборкой и установкой палаток.

На закупку власти готовы потратить 4,9 миллиона рублей.

«Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не контрафактным, не имеющим дефектов, связанных с качеством изготовления, качеством материалов, примененных при изготовлении товара», — говорится в объекте закупки.

Как будут выглядеть торговые киоски в парке Ярославля | Источник: Госзакупки

Как будут выглядеть торговые киоски в парке Ярославля

Источник:

Госзакупки

Судя по проекту контракта, закупить планируют 10 киосков. Поставить и установить товар должны в течение 40 дней с момента заключения контракта.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 11 сентября. Поставщика определят 15 сентября.

Весной 2025 года в Юбилейном парке в Ярославле решили установить новый фонтан, поскольку старый находился в аварийном состоянии. Одновременно с этим на территории проводили благоустройство. Открытие фонтана перенесли с июля на август. Все дело в том, что на участке обнаружили грунтовые воды. Судя по информации на сайте «Госзакупок», за установку фонтана власти заплатили 37,3 млн рублей.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Юбилейный парк Торговая палатка Госзакупки
Комментарии
3
JayroslavMudryi
23 минуты
а как еще денег заработать если не будет таких проект-откатов?
Гость
31 минута
То есть фонтан заложили не обладая геоподосновой и знаниями о наличии грунтовых вод? Профи, ничего не скажешь. На дворе сентябрь, как там с переносом сроков ввода в эксплуатацию?
Читать все комментарии
