В популярном ярославском парке отдыха установят ярмарочные киоски. Сколько денег на это потратят

В ярославском парке установят ярмарочные палатки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке в Ленинском районе Ярославля установят ярмарочные торговые киоски. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок». Сейчас дирекция городских парков культуры и отдыха ищет подрядчика, который займется поставкой, сборкой и установкой палаток.

На закупку власти готовы потратить 4,9 миллиона рублей.

«Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным и не собранным из восстановленных компонентов, не контрафактным, не имеющим дефектов, связанных с качеством изготовления, качеством материалов, примененных при изготовлении товара», — говорится в объекте закупки.

Как будут выглядеть торговые киоски в парке Ярославля Источник: Госзакупки

Судя по проекту контракта, закупить планируют 10 киосков. Поставить и установить товар должны в течение 40 дней с момента заключения контракта.

Заявки от желающих принять участие в аукционе будут принимать до 11 сентября. Поставщика определят 15 сентября.