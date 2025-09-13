В парке Ярославля установят световые деревья и шезлонги

Для ярославского парка хотят купить световые деревья и шезлонги Источник: сайт Госзакупок

В Юбилейном парке Ярославля поставят световые деревья и шезлонги для отдыха горожан. Объявления о поиске поставщиков уличной мебели и украшений власти разместили на сайте Госзакупок.

В документах прописаны требования к внешнему виду шезлонгов.

«Материал основания — мраморная или гранитная крошка светло-серого цвета шлифованная. Материал лежака — дерево лиственница, цвет коричневый», — говорится в описании объекта закупки.

Также оговаривается, что товар должен быть новым.

Высота деревьев планируется от 2,9 до 3,1 метра.

Предполагается закупка 10 шезлонгов и пяти световых деревьев. Заплатить за шезлонги власти готовы 668 640 рублей, за деревья — 1,675 миллиона рублей. По проекту контракта, поставить лежаки подрядчик должен будет в течение 40 дней, деревья — в течения 10 дней.

Подведение итогов аукциона по световым деревьям запланировано на 18 сентября, по шезлонгам — на 22 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке также установят ярмарочные торговые киоски. Кроме того, здесь заработал обновленный фонтан.