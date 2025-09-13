НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 767мм 48%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,38
EUR 99,33
Фоторепортаж с окраины
Отзыв о Сочи
ДТП со «скорой»
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Ограничения в аэропорту
Тренды моды
«Локомотив» проиграл «Драконам»
Погода на выходные
Почему не работает интернет
Город В парке Ярославля установят световые деревья и шезлонги

В парке Ярославля установят световые деревья и шезлонги

Подробнее об идее

363
Для ярославского парка хотят купить световые деревья и шезлонги | Источник: сайт ГосзакупокДля ярославского парка хотят купить световые деревья и шезлонги | Источник: сайт Госзакупок

Для ярославского парка хотят купить световые деревья и шезлонги

Источник:

сайт Госзакупок

В Юбилейном парке Ярославля поставят световые деревья и шезлонги для отдыха горожан. Объявления о поиске поставщиков уличной мебели и украшений власти разместили на сайте Госзакупок.

В документах прописаны требования к внешнему виду шезлонгов.

«Материал основания — мраморная или гранитная крошка светло-серого цвета шлифованная. Материал лежака — дерево лиственница, цвет коричневый», — говорится в описании объекта закупки.

Также оговаривается, что товар должен быть новым.

Высота деревьев планируется от 2,9 до 3,1 метра.

Предполагается закупка 10 шезлонгов и пяти световых деревьев. Заплатить за шезлонги власти готовы 668 640 рублей, за деревья — 1,675 миллиона рублей. По проекту контракта, поставить лежаки подрядчик должен будет в течение 40 дней, деревья — в течения 10 дней.

Подведение итогов аукциона по световым деревьям запланировано на 18 сентября, по шезлонгам — на 22 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что в парке также установят ярмарочные торговые киоски. Кроме того, здесь заработал обновленный фонтан.

Как относитесь к таким объектам в парке?

Поддерживаю идею!
Опасаюсь, что всё это сломают
Мне не нравится
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Юбилейный парк Благоустройство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
1 час
Зачем вся эта мишура? На зиму? При том, что в городе есть прям плохо освещенные дороги.
Гость
32 минуты
Шезлонгов в зимнем парке нам и не хватало! Деревья световые можно до лета вдоль тротуаров тёмных поставить. В городе их полно, но как пример хоть ноголомный тротуар вдоль Калинина, если вверху от московского проспекта он ещё ничего, не считая дурацких спотыкашек на горке, которую по традиции не смогли сделать плавной, а как всегда параболой вниз и лестниц без перил, то внизу это вообще кочки ямы и коряги и даже свет от дороги почти не доходит, там всё равно фонарей мало.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Люди попали под двойной удар, и никому нет дела»: колонка журналиста о новых обманутых дольщиках
Анастасия Жердина
Журналист
Мнение
Как 10 килограммов картошки на плечах: обувщик рассказал, чем опасны туфли на каблуке
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Мнение
«Всего три правила»: простые секреты сбора грибов — вы будете возвращаться с полными корзинами
Александра Бруня
Ведущий корреспондент
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление