В парке в Ярославле поставят большой бассейн. Как он будет выглядеть

В Юбилейном парке установят бассейн Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Определили подрядчика, который установит бассейн с лодками в Юбилейном парке Ярославля. По данным сайта «Госзакупки», 6 октября был подписан контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Дроздецким из Ростова-на-Дону. За работы город заплатит 3 млн 955 тысяч рублей.

«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в срок: с даты заключения контракта в течение 15 календарных дней», — говорится в проекте контракта.

Поскольку контракт был заключен 6 октября, соответственно, не позднее 21 октября бассейн с лодками должен быть доставлен в Ярославль. К товару есть требование, чтобы он был изготовлен не позднее 2025 года.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ИП подрядчика зарегистрировано в 2006 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности указан как производство прочих резиновых изделий. В Ростове Сергей Дроздецкий также занимался установкой батутов в парках, а в 2021 году в городе Сланцы Ленинградской области поставлял гидроизоляцию для водного аттракциона.

Примерный диаметр бассейна — 16 метров, высота бортов — 80 сантиметров. Минимальный уровень воды в нем — 70 сантиметров. У бассейна должен быть причал. Вместе с ним подрядчик поставит шесть различных надувных электролодочек.

Примерно так будет выглядеть бассейн Источник: «Госзакупки»