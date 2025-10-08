В парке в Ярославле поставят большой бассейн. Как он будет выглядеть

Определили подрядчика, который установит бассейн с лодками в Юбилейном парке Ярославля. По данным сайта «Госзакупки», 6 октября был подписан контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Дроздецким из Ростова-на-Дону. За работы город заплатит 3 млн 955 тысяч рублей.
«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в срок: с даты заключения контракта в течение 15 календарных дней», — говорится в проекте контракта.
Поскольку контракт был заключен 6 октября, соответственно, не позднее 21 октября бассейн с лодками должен быть доставлен в Ярославль. К товару есть требование, чтобы он был изготовлен не позднее 2025 года.
Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ИП подрядчика зарегистрировано в 2006 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности указан как производство прочих резиновых изделий.
В Ростове Сергей Дроздецкий также занимался установкой батутов в парках, а в 2021 году в городе Сланцы Ленинградской области поставлял гидроизоляцию для водного аттракциона.
Примерный диаметр бассейна — 16 метров, высота бортов — 80 сантиметров. Минимальный уровень воды в нем — 70 сантиметров. У бассейна должен быть причал. Вместе с ним подрядчик поставит шесть различных надувных электролодочек.
Ранее стало известно, что в Юбилейном парке собираются установить световые деревья и шезлонги для отдыха. Также на территории появятся ярмарочные торговые киоски. В сентябре в парке заработал обновленный фонтан за 37 миллионов рублей. Старый был аварийным, а потому его решили заменить. Как он выглядит, показали в фоторепортаже.