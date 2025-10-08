НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В парке в Ярославле поставят большой бассейн. Как он будет выглядеть

Подрядчиком выступит бизнесмен из Ростова-на-Дону

В Юбилейном парке установят бассейн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Юбилейном парке установят бассейн | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке установят бассейн

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Определили подрядчика, который установит бассейн с лодками в Юбилейном парке Ярославля. По данным сайта «Госзакупки», 6 октября был подписан контракт с индивидуальным предпринимателем Сергеем Дроздецким из Ростова-на-Дону. За работы город заплатит 3 млн 955 тысяч рублей.

«Поставщик самостоятельно доставляет товар заказчику в срок: с даты заключения контракта в течение 15 календарных дней», — говорится в проекте контракта.

Поскольку контракт был заключен 6 октября, соответственно, не позднее 21 октября бассейн с лодками должен быть доставлен в Ярославль. К товару есть требование, чтобы он был изготовлен не позднее 2025 года.

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», ИП подрядчика зарегистрировано в 2006 году в Ростове-на-Дону. Основной вид деятельности указан как производство прочих резиновых изделий.

В Ростове Сергей Дроздецкий также занимался установкой батутов в парках, а в 2021 году в городе Сланцы Ленинградской области поставлял гидроизоляцию для водного аттракциона.

Примерный диаметр бассейна — 16 метров, высота бортов — 80 сантиметров. Минимальный уровень воды в нем — 70 сантиметров. У бассейна должен быть причал. Вместе с ним подрядчик поставит шесть различных надувных электролодочек.

Примерно так будет выглядеть бассейн | Источник: «Госзакупки»Примерно так будет выглядеть бассейн | Источник: «Госзакупки»

Примерно так будет выглядеть бассейн

Источник:

«Госзакупки»

Ранее стало известно, что в Юбилейном парке собираются установить световые деревья и шезлонги для отдыха. Также на территории появятся ярмарочные торговые киоски. В сентябре в парке заработал обновленный фонтан за 37 миллионов рублей. Старый был аварийным, а потому его решили заменить. Как он выглядит, показали в фоторепортаже.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Комментарии
5
с++
2 минуты
>>Основной вид деятельности указан как производство прочих резиновых изделий. за эти деньги закажите изделие номер 2, и накройте им мэрию, защитите город от их гениального креатива
Гость
32 минуты
Не рациональное использование средств наглядно.
Читать все комментарии
