В Ярославле купят 12-метровую елку для украшения на Новый год

В Ярославле купят 12-метровую елку для украшения на Новый год

За нее власти готовы заплатить до 450 тысяч рублей

306
Закупают новогоднюю елку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗакупают новогоднюю елку | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Закупают новогоднюю елку

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для Ярославля закупят 12-метровую искусственную ель для украшения города к Новому году. Соответствующая информация была размещена на сайте «Госзакупки» 9 октября 2025 года.

Начальная цена контракта составляет 450 тысяч рублей. До 21 октября компании, готовые поставить ель, смогут подать свои заявки для участия в конкурсе. 23 октября выберут победителя.

«Ель должна состоять из стального каркаса и декоративных веток из искусственной хвои. Общая высота ели (каркаса с ветками) — не менее 12 метров и не более 12,5 метра, диаметр (каркаса с ветками) — не менее 4,6 метра и не более 4,8 метра», — говорится в описании объекта закупки.

Поставщик должен обеспечить доставку ели, вертикальных гирлянд (не менее 39 штук) и шкафа управления к ним, световой макушки, игрушек для украшения (не менее 600 штук) и подиума для установки.

Как сообщил губернатор, катки в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском оборудуют холодильными установками | Источник: Михаил Евраев / TelegramКак сообщил губернатор, катки в Ярославле, Рыбинске, Ростове Великом, Угличе и Переславле-Залесском оборудуют холодильными установками | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Это позволит поддерживать качественное ледовое покрытие даже при плюсовой температуре | Источник: Михаил Евраев / TelegramЭто позволит поддерживать качественное ледовое покрытие даже при плюсовой температуре | Источник: Михаил Евраев / Telegram
На крупных площадках будут работать ледозаливочные машины | Источник: Михаил Евраев / TelegramНа крупных площадках будут работать ледозаливочные машины | Источник: Михаил Евраев / Telegram
+2
Также на катках будет новогоднее оформление, световое и музыкальное сопровождение, пункты проката и заточки коньков, зоны отдыха и ярмарки | Источник: Михаил Евраев / TelegramТакже на катках будет новогоднее оформление, световое и музыкальное сопровождение, пункты проката и заточки коньков, зоны отдыха и ярмарки | Источник: Михаил Евраев / Telegram
Так будет выглядеть каток в Ярославском округе | Источник: Михаил Евраев / TelegramТак будет выглядеть каток в Ярославском округе | Источник: Михаил Евраев / Telegram

К слову, 9 октября губернатор Михаил Евраев сообщил, что во всех округах региона будут открыты катки.

«К середине декабря они заработают в Ярославле, Рыбинске, Переславле-Залесском, Ростове Великом, Угличе, Пошехонье, Мышкине, Тутаеве, Пречистом, Туношне, Борисоглебском, Брейтове, Гаврилов-Яме, Данилове, Любиме, Некоузе и других населенных пунктах», — рассказал глава региона.

А в Ростове Великом в декабре 2025 года планируют открыть каток на берегу озера Неро. Расположат его на территории Городского сада.

Как будет выглядеть каток | Источник: Ростовский район / Vk.comКак будет выглядеть каток | Источник: Ростовский район / Vk.com

Как будет выглядеть каток

Источник:

Ростовский район / Vk.com

Ждете Новый год?

Очень!
Пока рано, нет ощущения приближающегося праздника
Не люблю Новый год
Отвечу в комментариях
Комментарии
11
Гость
52 минуты
Всё хорошо, осталось только ёлку купить!
Гость
41 минута
Может центральный рынок поменять на ёлку?
Читать все комментарии
