В Ярославль приехал муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Что он здесь делает

Ярославль посетил известный режиссер и муж журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов. Дело в том, что с 7 по 19 октября в столице Золотого кольца проходит 25-й Международный Волковский фестиваль (12+).
На мероприятии выступают ведущие театры России: Малый театр, театр им. Вахтангова, «Мастерская П. Фоменко», БДТ им. Товстоногова, театр на Бронной, худруком которого, кстати, является Константин Богомолов, и театр им. Образцова.
Константин Богомолов — российский театральный деятель, режиссер театра и кино, актер, драматург и поэт. С 2019 года руководит театром на Бронной в Москве, с 2024 года — театром Романа Виктюка, который по решению Богомолова был переименован в Сцену «Мельников».
Играл главные роли в сериалах «Шерлок в России» (18+), «Псих» (18+), «Кеша должен умереть» (18+) и других. Также был режиссером сериалов «Хороший человек» (18+), «Содержанки» (18+), «Кеша должен умереть», «Безопасные связи» (18+).
В сентябре 2019 года Константин Богомолов сыграл свадьбу с журналисткой Ксенией Собчак.
По программе 14 октября на сцене Волковского был представлен спектакль Константина Богомолова «Чайка с продолжением» (18+). Выступали артисты московского театра на Бронной. После представления Константин Богомолов поблагодарил жителей города в социальных сетях.
«Спасибо, Ярославль!», — написал он у себя в сторис, опубликовав видео с рукоплещущим залом и кланяющимися актерами.
16 октября на основной сцене Волковского будет представлен другой спектакль Константина Богомолова — «Слава» (12+).
Главными площадками фестиваля стали основная и камерные сцены театра Волкова, Дом актера имени Сергея Пускепалиса и КЗЦ «Миллениум». Стоимость билетов — от 800 до 2000 рублей в зависимости от места и спектакля.
В Волковском театре сообщили, что спектакль «Белый пароход» (16+), который должны были представить 15 октября на сцене Дома актера имени Сергея Пускепалиса, переносится на камерную сцену Волковского театра. Администрация предупредила, что все купленные билеты действительны.
Ранее мы публиковали подробную программу фестиваля.