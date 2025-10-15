В Ярославль приехал муж Ксении Собчак Константин Богомолов. Что он здесь делает

Ярославль посетил известный режиссер и муж журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов. Дело в том, что с 7 по 19 октября в столице Золотого кольца проходит 25-й Международный Волковский фестиваль (12+).

На мероприятии выступают ведущие театры России: Малый театр, театр им. Вахтангова, «Мастерская П. Фоменко», БДТ им. Товстоногова, театр на Бронной, худруком которого, кстати, является Константин Богомолов, и театр им. Образцова.

Константин Богомолов — российский театральный деятель, режиссер театра и кино, актер, драматург и поэт. С 2019 года руководит театром на Бронной в Москве, с 2024 года — театром Романа Виктюка, который по решению Богомолова был переименован в Сцену «Мельников».

Играл главные роли в сериалах «Шерлок в России» (18+), «Псих» (18+), «Кеша должен умереть» (18+) и других. Также был режиссером сериалов «Хороший человек» (18+), «Содержанки» (18+), «Кеша должен умереть», «Безопасные связи» (18+).

В сентябре 2019 года Константин Богомолов сыграл свадьбу с журналисткой Ксенией Собчак.