На сцене — Домогаров и Богомолов: стала известна программа театрального фестиваля в Ярославле

С 7 по 19 октября в Ярославле пройдет 25-й Международный Волковский фестиваль (12+). На мероприятии выступят ведущие театры России: Малый театр, Театр им. Вахтангова, «Мастерская П. Фоменко», БДТ им. Товстоногова, Театр на Бронной и Театр им. Образцова.
«Ярославль станет театральной столицей России. <…> Зрителей ждет насыщенная программа с участием лучших театров страны», — анонсировали в Волковском.
Фестиваль откроет постановка «Федор Волков. Восхождение» (16+) от ярославского драматического театра. Показ пройдет с участием Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Режиссер постановки — худрук Валерий Кириллов, дирижер — Алексей Чугаев.
Кроме того, на сцене в Ярославле сыграют народный артист России Александр Домогаров в сопровождении джазового квартета Евгения Борца, заслуженный артист России Виктор Добронравов, заслуженный деятель искусств России, популярный режиссер Константин Богомолов и другие театральные деятели.
Репертуар Волковского фестиваля в Ярославле
Главными площадками фестиваля станут основная и камерные сцены Театра Волкова, Дом актера имени Сергея Пускепалиса и КЗЦ «Миллениум». Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей в зависимости от места и спектакля.
