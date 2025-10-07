НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
На сцене — Домогаров и Богомолов: стала известна программа театрального фестиваля в Ярославле

На сцене — Домогаров и Богомолов: стала известна программа театрального фестиваля в Ярославле

С 7 по 19 октября в городе пройдет Международный Волковский фестиваль

547
В Ярославле начался Международный Волковский фестиваль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начался Международный Волковский фестиваль | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начался Международный Волковский фестиваль

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С 7 по 19 октября в Ярославле пройдет 25-й Международный Волковский фестиваль (12+). На мероприятии выступят ведущие театры России: Малый театр, Театр им. Вахтангова, «Мастерская П. Фоменко», БДТ им. Товстоногова, Театр на Бронной и Театр им. Образцова.

«Ярославль станет театральной столицей России. <…> Зрителей ждет насыщенная программа с участием лучших театров страны», — анонсировали в Волковском.

Фестиваль откроет постановка «Федор Волков. Восхождение» (16+) от ярославского драматического театра. Показ пройдет с участием Ярославского академического губернаторского симфонического оркестра. Режиссер постановки — худрук Валерий Кириллов, дирижер — Алексей Чугаев.

Кроме того, на сцене в Ярославле сыграют народный артист России Александр Домогаров в сопровождении джазового квартета Евгения Борца, заслуженный артист России Виктор Добронравов, заслуженный деятель искусств России, популярный режиссер Константин Богомолов и другие театральные деятели.

Репертуар Волковского фестиваля в Ярославле

Стала известна программа Волковского театрального фестиваля в Ярославле | Источник: Волковский театр / Vk.comСтала известна программа Волковского театрального фестиваля в Ярославле | Источник: Волковский театр / Vk.com

Стала известна программа Волковского театрального фестиваля в Ярославле

Источник:

Волковский театр / Vk.com

Главными площадками фестиваля станут основная и камерные сцены Театра Волкова, Дом актера имени Сергея Пускепалиса и КЗЦ «Миллениум». Стоимость билетов от 800 до 2000 рублей в зависимости от места и спектакля.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославле начался масштабный ремонт здания театра. Подробнее о том, какие именно работы проводят, мы писали в этом материале.

Анастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора
