Город Завладели незаконно: суд изъял землю в Ярославской области у люберецкой компании

Завладели незаконно: суд изъял землю в Ярославской области у люберецкой компании

Прокуратура добилась расторжения сделки

342
В Ярославской области участок земли изъяли у частной компании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области участок земли изъяли у частной компании | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области участок земли изъяли у частной компании

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ростовском округе Ярославской области 9 гектаров земли забрали у частной компании «Прима» из Подмосковья и вернули в муниципальную собственность.

С иском об изъятии участка выступила прокуратура Ярославской области. Правоохранители потребовали признать недействительным договор аренды, заключенный между фирмой и администрацией Ростовского района в марте 2021 года.

«В ходе проверки установлено, что общество, являясь собственником объекта площадью 1717,5 квадратного метра получило в аренду без проведения торгов находящийся в муниципальной собственности земельный участок площадью 87 820 квадратных метров, то есть в 51 раз больше площади объекта, для эксплуатации которого он предоставлен», — отметили в прокуратуре.

По информации правоохранителей, обоснования необходимости предоставления в собственность такого большого участка компания не предоставила.

В материалах судебного дела указано, что участок расположен у деревни Итларь. На земле располагался коровник. Фирма взяла землю в аренду, намереваясь использовать ее для производства сельскохозяйственной продукции.

«Таким образом целью собственника объекта было получение земельного участка в аренду на льготных условиях в обход конкурентных процедур с возможностью в дальнейшем приобрести данных земельный участок в собственность на льготных основаниях за плату, существенно отличающуюся от кадастровой стоимости», — сделали выводы правоохранители.

В марте 2025 года Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры. Однако ответчик оспорил решение. Правда, суд апелляционной инстанции опять же согласился с позицией прокурора. 14 октября определением Второго арбитражного апелляционного суда решение Арбитражного суда Ярославской области оставлено без изменения, апелляционные жалобы — без удовлетворения.

По информации сервиса «Контур. Фокус», ООО «Прима» было образовано в 2014 году, зарегистрировано в подмосковном городском округе Люберцы. Работает в сфере транспортных пассажирских перевозок. Учредителем и директором компании в настоящее время является Сергей Федусь. Одним из прошлых владельцев компании указан Алексей Власенко, который с 2018 по 2020 год был директором ярославского ПАТП-1. Тогда же, когда Ярославлем руководил уроженец Люберец Владимир Волков. Прибыль ООО «Прима» за 2024 год составила 441 тысячу рублей.

Напомним, ранее прокуратура добилась изъятия у частных собственников земли на берегу волги в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Изъятие земли Прокуратура Ярославской области Суд
Комментарии
1
Гость
14 минут
Уважение Прокуратуре и Суду за это решение .
Читать все комментарии
