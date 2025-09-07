НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Фонтан в Юбилейном парке Ярославля почти доделали. Показываем, как он выглядит

Фонтан в Юбилейном парке Ярославля почти доделали. Показываем, как он выглядит

Об этом сообщили в мэрии

Фонтан в Юбилейном парке Ярославля почти доделали. Показываем, как он выглядит

В Юбилейном парке проводятся завершающие работы фонтана. Об этом сообщили 5 сентября на сайте мэрии Ярославской области.

Сообщается, что фонтан будет иметь световое и музыкальное сопровождение.

«Специалисты уже проводили пробный запуск — все прошло удачно. На этапе завершения готовится исполнительная документация, и как только все будет готово фонтан начнет радовать гостей и жителей города», — рассказала заместитель директора по административно-хозяйственным вопросам МБУ «Дирекции городских парков культуры и отдыха» города Ярославля Ирина Никитина.

У фонтана будет разноцветная подсветка | Источник: Мэрия Ярославской области

У фонтана будет разноцветная подсветка

Источник:

Мэрия Ярославской области

Напомним, что благоустройство Юбилейного парка проводится в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В парке уже установлена сцена, а также планируют организовать детские и спортивные зоны.

Недавно мы рассказывали о благоустройстве аллеи имени Ивана Ткаченко в Дзержинском районе.

