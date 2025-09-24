НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город Фоторепортаж Цветные гейзеры и музыка: в ярославском парке начал работать новый фонтан за 37 млн рублей. Видео

Цветные гейзеры и музыка: в ярославском парке начал работать новый фонтан за 37 млн рублей. Видео

В городе появилась еще одна зона для эффектных фото

285
В ярославском парке открылся новый фонтан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ ярославском парке открылся новый фонтан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В ярославском парке открылся новый фонтан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В сентябре 2025 года в Юбилейном парке в Ярославле начал работать новый фонтан. Вечерами здесь включают световое и музыкальное шоу. За его установку заплатили 37,3 миллиона рублей. Старый фонтан был в аварийном состоянии, его разобрали.

«Специалисты уже провели все необходимые пусконаладочные работы — оборудование фонтана работает в штатном режиме», — сообщили в мэрии Ярославля 24 сентября.

Парк «Юбилейный» работает ежедневно с 08:00 до 21:00, вход на территорию бесплатный. Зеленая зона находится между улицами Чкалова, Щапова и проспектом Толбухина, за дворцом культуры имени Добрынина.

Новый фонтан открыли в Юбилейном парке

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Отключать фонтан планируют 1 октября, но всё сводится к погоде, пока тепло — он будет работать. К слову, зимой в планах организовать вокруг нового объекта каток.

К закату фонтан преображается: включается подсветка и начинает играть музыка. На звук сбегаются гуляющие ярославцы с детьми. В этом фоторепортаже показываем светомузыкальное шоу в Юбилейном парке.

Струи воды видно со входа в парк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтруи воды видно со входа в парк | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Струи воды видно со входа в парк

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Фонтан завлекает прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUФонтан завлекает прохожих | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Фонтан завлекает прохожих

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обновку в парке оценили не только дети, но и взрослые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбновку в парке оценили не только дети, но и взрослые | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обновку в парке оценили не только дети, но и взрослые

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребятня наблюдает за шоу, сидя на бортиках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРебятня наблюдает за шоу, сидя на бортиках | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ребятня наблюдает за шоу, сидя на бортиках

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральная струя поднимается на несколько метров ввысь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦентральная струя поднимается на несколько метров ввысь | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Центральная струя поднимается на несколько метров ввысь

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательно нужно снять фонтан на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбязательно нужно снять фонтан на видео | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Обязательно нужно снять фонтан на видео

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

К объекту приходит много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUК объекту приходит много людей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

К объекту приходит много людей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость нового фонтана&nbsp;— 37 миллионов рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтоимость нового фонтана&nbsp;— 37 миллионов рублей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стоимость нового фонтана — 37 миллионов рублей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь в парке есть новая локация для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТеперь в парке есть новая локация для фото | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Теперь в парке есть новая локация для фото

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В фонтане установлено несколько форсунок, из которых идет вода. Каждая формирует свой рисунок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ фонтане установлено несколько форсунок, из которых идет вода. Каждая формирует свой рисунок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В фонтане установлено несколько форсунок, из которых идет вода. Каждая формирует свой рисунок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Цвета от фонарей очень яркие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЦвета от фонарей очень яркие | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Цвета от фонарей очень яркие

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие останавливаются, чтобы посмотреть световое шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМногие останавливаются, чтобы посмотреть световое шоу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие останавливаются, чтобы посмотреть световое шоу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Водное шоу сопровождается музыкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВодное шоу сопровождается музыкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Водное шоу сопровождается музыкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, фонтан стал местом притяжения местных жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКажется, фонтан стал местом притяжения местных жителей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Кажется, фонтан стал местом притяжения местных жителей

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Юбилейный парк ремонтируют с 2019 года. Благоустройство, которое изначально вела скандальная компания «Ярдорремстрой», несколько раз буксовало, подрядчики менялись. Несмотря на вложенные миллионы, еще летом 2025 года на территории зеленой зоны по-прежнему оставались горы грязи и песка. В мэрии сообщали, что работы должны были завершить к 1 августа 2025 года, затем сроки сдвинулись до конца лета.

В сентябре власти приступили к установке фонтана. Кроме того, объявлена закупка бассейна с лодочками. В парке собираются установить световые деревья и шезлонги для отдыха. Власти уже начали поиск поставщика.

«Работы по благоустройству территории парка продолжаются в плановом порядке и находятся в завершающей стадии», — сообщили в мэрии 24 сентября.

Что скажете о новом фонтане в Юбилейном парке?

Очень нравится, парк стал намного красивее
Простой фонтан, ничего необычного
Не нравится
Своим ответом поделюсь в комментариях
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Фонтан Благоустройство парка Юбилейный парк
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
3
Гость
23 минуты
хорошо, на зиму фонтан сделали, они по другому не могут.
Гость
1 минута
Красотища, молодцы!
Читать все комментарии
