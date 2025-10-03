НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле памятник Ленину оставили без гранитных плит: почему

В Ярославле памятник Ленину оставили без гранитных плит: почему

Ситуацию пояснили в мэрии

В Ярославле убрали плиты от памятника Ленину

В Ярославле убрали плиты от памятника Ленину

Источник:

Сергей Казанский

В Ярославле убрали гранитные плиты от памятника Ленину на пересечении проспекта Ленина и Советской улицы. Об этом в редакцию 76.RU cообщил ярославец Сергей Казанский.

«Проходил мимо памятника Ленину на проспекте Ленина — гранитные плиты, обрамляющие памятник, демонтировали. В администрации Кировского и Ленинского района и в „Горзеленхозстрое“ не смогли объяснить мне причину этого», — рассказал он.

Фото были сделаны на прошлой неделе. Мы запросили комментарий по ситуации в мэрии города. На днях получили ответ:

«Сотрудниками „Горзеленхозстроя“ выполняются работы по благоустройству территории вокруг памятника Ленину. После выполнения работ плиты вернут на место», — пояснили в пресс-службе городской администрации.

Плиты обещают вернуть на место

Плиты обещают вернуть на место

Источник:

Сергей Казанский

Напомним, в Ярославле перенесут памятник Петру и Февронии на Первомайском бульваре. Об этом говорится в документе на сайте муниципалитета. В правках к городскому бюджету на 2025–2027 годы указана статья расходов на обустройство детской игровой площадки на Первомайском бульваре. В ней имеется приписка о переносе памятника «Петр и Феврония Муромские».

Известно, что памятник хотят немного переместить и сделать около него площадку для проведения мероприятий.

Екатерина Лещенкова
корреспондент
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Комментарии
26
Гость
1 час
"Как там дела в России? - Воруют" ( М.Е. Салтыков-Щедрин)
Гость
1 час
Заборы чугунные украли , теперь плиты крадут 🤣
Читать все комментарии
