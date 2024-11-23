На Первомайском бульваре в Ярославле посадят яблони, сделают фонтаны и беседку: 15+ фото проекта

Источник: градостроительный совет











На Первомайском бульваре в Ярославле хотят посадить яблоневый сад, поставить экран-скалодром и установить скульптуры. Эскизный проект благоустройства этого знакового для Ярославля места рассмотрели 22 ноября на заседании градостроительного совета.

Автором проекта стала ярославская компания «Архитектон».

— Проект направлен на создание комфортной и привлекательной зоны отдыха и прогулок для жителей и гостей города, а также на поддержание культурно-исторического наследия. В рамках проекта предусмотрено комплексное благоустройство существующего променада от театра им. Ф. Волкова до памятника Н. А. Некрасову, включая организацию парковки, места для выступлений, навеса для временных выставок, обновления фасадов общественного туалета и создание сухого фонтана в районе детских площадок, — говорится в пояснении к проекту.

Что будет

Главную аллею бульвара предлагают замостить светлой плиткой. Эту зону назвали Театральный променад. Вдоль нее поставят кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры известных театралов. Предусмотрены также уединенные зоны отдыха с удобными лавками и «зеленой ширмой» из растений, отделяющей проезжую часть. Параллельно променаду поставят навес для временных выставок. Здесь же предусмотрена новая беседка.

Также на бульваре предусмотрели детскую зону с игровыми башнями, качелями, горками, спортивным оборудованием. Кроме того, на бульваре предлагают поставить скалодром, обратная стенка которого будет служить экраном для показа фильмов.

Памятник Петру и Февронии хотят немного переместить и сделать около него площадку для проведения мероприятий.

На бульваре поставят фонтан и общественный туалет с декоративной ширмой, а также посадят яблоневый сад, который станет локацией для свадебных фотосессий.

Возникли споры из-за детской площадки

В ходе обсуждения возник вопрос о судьбе существующей детской площадки. Часть участников градостроительного совета предложили убрать ее из проекта.

— Я, как депутат, получаю многочисленные обращения от родителей, которые просят восстановить детскую площадку, являющуюся излюбленным местом детей. Моя инициатива направлена исключительно на сохранение ее в реализации будущего проекта. Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов также поддержал мою инициативу сохранения площадки и отметил необходимость корректировки и замены сооружений на современные, — рассказал депутат муниципалитета Ярославля Игорь Петровский, участвовавший в заседании градостроительного совета.

Также были предложения об изменении положения лавочек, добавлении некоторых элементов архитектуры, перераспределения в отдельных местах потоков пешеходов и другое. В целом проект бульвара получил положительную оценку, но всё-таки был отправлен на доработку с учетом озвученных идей.

Смотрим проект

План, на котором видно, что и где хотят разместить Источник: градостроительный совет











Вдоль Театрального променада поставят кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры известных театралов Источник: градостроительный совет











Предполагается, что скульптуры станут точками притяжения для жителей и гостей города Источник: градостроительный совет











Вдоль аллеи хотят устроить места для уединенного отдыха Источник: градостроительный совет











Источник: градостроительный совет











Параллельно Театральному променаду поставят навес для временных выставок Источник: градостроительный совет











Выставочный навес будет отделять аллею от детской зоны Источник: градостроительный совет











Проектом предусмотрена детская зона Источник: градостроительный совет











Предлагают поставить скалодром, обратная стенка которого будет служить экраном для показа фильмов Источник: градостроительный совет











На экране будут показывать кино Источник: градостроительный совет











Около памятника Петру и Февронии сделают площадку для мероприятий Источник: градостроительный совет











На бульваре хотят поставить свадебный павильон — банкетный зал для проведения мероприятий Источник: градостроительный совет











Яблоневый сад хотят сделать местом отдыха и локацией для свадебных фотосессий Источник: градостроительный совет











На бульваре должны появиться фонтаны Источник: градостроительный совет











Так собираются оформить общественный туалет Источник: градостроительный совет











Напомним, благоустроить Первомайский бульвар планируют по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». В 2023 году прошло народное голосование за список объектов для включения в этот проект. Первомайский бульвар стал одним из лидеров. Сами работы запланированы на 2025 год.

Агентство по муниципальному заказу города заключило прямой договор с проектной организацией ООО «Архитектон» на сумму 450 тысяч рублей на разработку эскизного проекта Первомайского бульвара.

Общество с ограниченной ответственностью «Архитектон» образовано в 2005 году. Ведет деятельность в области архитектуры. Учредители — Павел Гребенщиков и Ольга Гребенщикова. Чистая прибыль — 2,7 млн. «Архитектон» был разработчиком эскизного проекта для обновленного аэропорта в Туношне, концепции расширения Воинского кладбища, проект стелы «Город трудовой доблести», размещенной в парке Мира на пересечении проспекта Ленина с улицей Свободы. Также компания бралась за разработку проекта новых очистных сооружений на месте Суринского коллектора, но он не прошел экспертизу .