Памятник Петру и Февронии в Ярославле хотят перенести Источник: Градостроительный совет Ярославля

В Ярославле перенесут памятник Петру и Февронии на Первомайском бульваре. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте муниципалитета. В правках к городскому бюджету на 2025–2027 годы, которые депутаты рассмотрят 17 сентября, содержатся данные о статье расходов на обустройство детской игровой площадки на Первомайском бульваре.

«С учетом переноса памятника „Петр и Феврония Муромские“», — добавляется в проекте изменений в бюджет.

На организацию площадки и перенос памятника, по расчетам мэрии, потребуется чуть более 41 миллиона рублей. Работы запланированы на 2026 год.

Напомним, Первомайский бульвар в Ярославле ждет масштабное благоустройство. В 2024 году были представлены эскизы будущего преображения. Вдоль главной аллеи хотят поставить кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры. Предусмотрены также уединенные зоны отдыха с лавочками. Параллельно променаду поставят навес для временных выставок. Также на бульваре предусмотрели детскую зону с игровыми башнями, качелями, горками, спортивным оборудованием, а также скалодром, обратная стенка которого будет служить экраном для показа фильмов.

Тогда же оговаривалось, что памятник Петру и Февронии хотят немного переместить и сделать около него площадку для проведения мероприятий.