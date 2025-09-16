НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле перенесут памятник Петру и Февронии

В Ярославле перенесут памятник Петру и Февронии

Об этом сообщили власти города

372
Памятник Петру и Февронии в Ярославле хотят перенести | Источник: Градостроительный совет ЯрославляПамятник Петру и Февронии в Ярославле хотят перенести | Источник: Градостроительный совет Ярославля

Памятник Петру и Февронии в Ярославле хотят перенести

Источник:

Градостроительный совет Ярославля

В Ярославле перенесут памятник Петру и Февронии на Первомайском бульваре. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте муниципалитета. В правках к городскому бюджету на 2025–2027 годы, которые депутаты рассмотрят 17 сентября, содержатся данные о статье расходов на обустройство детской игровой площадки на Первомайском бульваре.

«С учетом переноса памятника „Петр и Феврония Муромские“», — добавляется в проекте изменений в бюджет.

На организацию площадки и перенос памятника, по расчетам мэрии, потребуется чуть более 41 миллиона рублей. Работы запланированы на 2026 год.

Напомним, Первомайский бульвар в Ярославле ждет масштабное благоустройство. В 2024 году были представлены эскизы будущего преображения. Вдоль главной аллеи хотят поставить кованые лавки, вазоны с растениями, бронзовые скульптуры. Предусмотрены также уединенные зоны отдыха с лавочками. Параллельно променаду поставят навес для временных выставок. Также на бульваре предусмотрели детскую зону с игровыми башнями, качелями, горками, спортивным оборудованием, а также скалодром, обратная стенка которого будет служить экраном для показа фильмов.

Тогда же оговаривалось, что памятник Петру и Февронии хотят немного переместить и сделать около него площадку для проведения мероприятий.

Также на бульваре поставят фонтан и общественный туалет с декоративной ширмой, а также посадят яблоневый сад, который станет локацией для свадебных фотосессий.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
