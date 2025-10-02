«Начались телодвижения»: в Ярославле заметили рабочих в историческом доме в пяти минутах от реки

В Ярославле заметили рабочих внутри исторического дома на Московском проспекте, 13/11. Это объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», построенный во второй половине XIX века. В марте 2025 года дом выкупила питерская компания «Спектр».
Читательница 76.RU рассказала, что заметила активность на территории в сентябре 2025 года.
«В нем как будто какие-то телодвижения начались. Интересно, что там делают?» — задалась она вопросом.
В мэрии Ярославля 76.RU рассказали, что новый владелец должен был разработать проект ремонта до 1 июля 2025 года. Сами работы нужно выполнить до 31 мая 2026 года. Власти уточнили, что до настоящего момента собственник не предоставлял проект в департамент градостроительства мэрии Ярославля и не получал разрешение на проведение работ.
«Таким образом, работы на объекте проводятся самовольно, в отсутствие необходимых разрешений, предусмотренных законодательством об объектах культурного наследия. Факт проведения несанкционированных работ департаментом градостроительства установлен, информация в рабочем порядке передана в Государственную службу охраны объектов культурного наследия Ярославской области для решения вопроса о проведении соответствующих контрольных мероприятий», — рассказали редакции в городской администрации.
Что говорит собственник
Генеральный директор и совладелец компании «Спектр» Анастасия Кондрашова в беседе с 76.RU рассказала, что в здании наводят порядок перед ремонтом.
«Местные жители же видели, в каком состоянии находится здание. Здание готовится к проведению ремонтно-восстановительных работ. У нас было такое обязательство при приобретении. Это подготовительные работы. У нас согласование проходит по внешнему облику здания. Сейчас, для того, чтобы понять, какие работы вообще нужно проводить, оно было освобождено от мусора и хлама», — объяснила Анастасия Кондрашова.
Помимо этого, по словам гендиректора «Спектра», уже проводятся работы по подсоединению и восстановлению энергоресурсов. Здание отключено от электричества, канализации, водо- и теплоснабжения.
«То есть оно стоит, как стоит», — пояснила Анастасия Кондрашова.
В компании также поделились планами о дальнейшей судьбе здания.
«Будет коммерческое использование. Какое, пока не знаю», — рассказала представитель компании.
Также Анастасия уточнила, что проект ремонтных работ уже должен быть на руках у власти.
«Мы с администрацией города постоянно поддерживаем контакты, и наш проект находится на согласовании. Все делается, как положено. По крайней мере, проектная организация его уже подготовила и должна была направить. Сказала, что направила. Возможно, произошло какое-то рассогласование», — рассказала 76.RU генеральный директор ООО «Спектр».
Изначально «Лавку пивную Белова» хотели продать минимум за 14 миллионов 672 тысячи рублей. Позже цену снизили до 11 миллионов 342 тысяч 500 рублей. За эту стоимость новому владельцу обещали двухэтажное здание площадью 481,8 квадратного метра и договор аренды на земельный участок. Одним из преимуществ указывали близость исторического дома к набережной.
ООО «Спектр» на торгах предложило за здание 15 миллионов 218 тысяч 500 рублей, став победителем аукциона.
Что известно про нового владельца здания
ООО «Спектр» зарегистрировано в городе Кронштадт. Компания была создана в 2020 году, она занимается арендой и управлением недвижимости.
У фирмы три учредителя: Марина Калинцева, Анастасия Кондрашова и ООО «Альянс». Владельцами «Альянса» являются все та же Анастасия Кондрашова пополам с Никитой Калинцевым.