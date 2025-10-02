«Начались телодвижения»: в Ярославле заметили рабочих в историческом доме в пяти минутах от реки

ООО «Спектр» зарегистрировано в городе Кронштадт. Компания была создана в 2020 году, она занимается арендой и управлением недвижимости.

У фирмы три учредителя: Марина Калинцева, Анастасия Кондрашова и ООО «Альянс». Владельцами «Альянса» являются все та же Анастасия Кондрашова пополам с Никитой Калинцевым.