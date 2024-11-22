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Недвижимость подробности За эти деньги еще и землю отдадут: в Ярославле определили цену для исторического дома у набережной

За эти деньги еще и землю отдадут: в Ярославле определили цену для исторического дома у набережной

За какую стоимость его готовы отдать новому владельцу

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5 комментариев

Для дома на Московском проспекте определили цену

В Ярославле определили стоимость исторического дома на Московском проспекте, 13/11. Там расположен объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», которая была построена во второй половине XIX века.

В ноябре платформа «Дом.РФ» опубликовала информацию об аукционе по продаже здания. Однако объект был в агентировании — дата аукциона и стоимость дома указаны не были. Теперь в объявлении говорится, что начальная цена исторического здания — 14 миллионов 672 тысячи рублей. Но во время торгов кто-то может предложить больше.

Важно указать, что за эту стоимость новый собственник получит не только двухэтажный дом, но и землю под ним — 500 квадратных метров, или 0,05 гектара. Площадь самого здания — 481,8 квадратного метра.

Дом расположен напротив гостиницы «Азимут»

Чтобы участвовать в аукционе, нужно будет внести задаток в 1 миллион 467 тысяч 200 рублей. Заявки закончат принимать 24 февраля 2025 года. Сами торги проведут 28 февраля в 10 утра.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон — остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости: рядом парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в описании.

Правда, дом располагается скорее ближе к Которосльной набережной, чем к Волжской. Объявление о продаже здания уже публиковали. Но тогда стоимость дома и дата торгов озвучены не были.

Само здание оказалось у «Дом.РФ» после того, как власти Ярославской области передали объект для продажи. Регион участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия. Суть программы заключается в том, что для покупателей исторических зданий с низкой инвестиционной привлекательностью разработали меры дополнительной поддержки.

Например, тем, кто будет вкладывать собственные деньги в восстановление исторических зданий и сооружений, будут предлагать льготные кредиты, земельный участок в качестве компенсации или дополнительное здание. И таким образом стимулировать предпринимателей на покупку и восстановление исторических домов.

ПО ТЕМЕ
Исторический дом Объект культурного наследия Аукцион Дом рф
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Комментарии
5
MORFIN
1 час
продажность временной администрации от города видна по этой публикации, сколько еще торговать землей и историей города смогут дельцы?
Гость
47 минут
А могли бы там поликлинику построить взамен закрытой.
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