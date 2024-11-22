За эти деньги еще и землю отдадут: в Ярославле определили цену для исторического дома у набережной

Для дома на Московском проспекте определили цену Источник: «Яндекс.Панорамы»











В Ярославле определили стоимость исторического дома на Московском проспекте, 13/11. Там расположен объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», которая была построена во второй половине XIX века.

В ноябре платформа «Дом.РФ» опубликовала информацию об аукционе по продаже здания. Однако объект был в агентировании — дата аукциона и стоимость дома указаны не были. Теперь в объявлении говорится, что начальная цена исторического здания — 14 миллионов 672 тысячи рублей. Но во время торгов кто-то может предложить больше.

Важно указать, что за эту стоимость новый собственник получит не только двухэтажный дом, но и землю под ним — 500 квадратных метров, или 0,05 гектара. Площадь самого здания — 481,8 квадратного метра.

Дом расположен напротив гостиницы «Азимут» Источник: Дом.РФ











Чтобы участвовать в аукционе, нужно будет внести задаток в 1 миллион 467 тысяч 200 рублей. Заявки закончат принимать 24 февраля 2025 года. Сами торги проведут 28 февраля в 10 утра.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон — остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости: рядом парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в описании.

Правда, дом располагается скорее ближе к Которосльной набережной, чем к Волжской. Объявление о продаже здания уже публиковали. Но тогда стоимость дома и дата торгов озвучены не были.

Само здание оказалось у «Дом.РФ» после того, как власти Ярославской области передали объект для продажи. Регион участвует в пилотном проекте по сохранению объектов культурного наследия. Суть программы заключается в том, что для покупателей исторических зданий с низкой инвестиционной привлекательностью разработали меры дополнительной поддержки.