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Недвижимость подробности «Расположен в выгодной локации»: в Ярославле снизили цену на исторический дом у реки

«Расположен в выгодной локации»: в Ярославле снизили цену на исторический дом у реки

За какую цену его готовы отдать новому владельцу

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2 комментария
Дом на Московском проспекте выставили на продажу | Источник: «Яндекс.Панорамы»Дом на Московском проспекте выставили на продажу | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Дом на Московском проспекте выставили на продажу

Источник:

В Ярославле снизили цену на исторический дом на Московском проспекте, 13/11. Ранее объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», построенный во второй половине XIX века, продавали за 14 миллионов 672 тысячи рублей. Сейчас на сайте «Дом.РФ» появилась информация о том, что минимальную цену снизили до 11 миллионов 342 тысяч 500 рублей.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости, рядом — парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в объявлении.

Дом на Московском проспекте пустует | Источник: Дом.РФДом на Московском проспекте пустует | Источник: Дом.РФ

Дом на Московском проспекте пустует

Источник:

За эту стоимость новый владелец получит не только двухэтажное здание, но и договор аренды на земельный участок под домом. Площадь участка — 500 квадратных метров, или 0,05 гектара. Площадь самого здания — 481,8 квадратного метра. Хоть в объявлении указано, что дом находится недалеко от Волги, он скорее ближе к Которосльной набережной.

Чтобы участвовать в торгах, нужно внести задаток в 2 миллиона 537 тысяч 203 рубля 13 копеек. Заявки будут принимать до 15:00 17 марта 2025 года. Сам аукцион пройдет 21 марта. Указано, что разрешенный вид использования участка — для эксплуатации административного здания.

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Исторический дом Объект культурного наследия Торги Дом РФ
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Комментарии
2
Митенька
1 час
Там в Союзе на первом этаже была сберкасса
Гость
48 минут
Там, чтобы не заселили в это здание, потребуется автомобильная парковка. А её нет и сделать проблематично.
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