«Расположен в выгодной локации»: в Ярославле снизили цену на исторический дом у реки

Дом на Московском проспекте выставили на продажу Источник: «Яндекс.Панорамы»











В Ярославле снизили цену на исторический дом на Московском проспекте, 13/11. Ранее объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», построенный во второй половине XIX века, продавали за 14 миллионов 672 тысячи рублей. Сейчас на сайте «Дом.РФ» появилась информация о том, что минимальную цену снизили до 11 миллионов 342 тысяч 500 рублей.

— Имущественный комплекс под коммерческое использование располагается в центральной части Ярославля, недалеко от набережной Волги. Менее чем в 100 метрах с обеих сторон остановки общественного транспорта. Объект расположен в выгодной локации, располагающей к высокой проходимости, рядом — парк, отель, рестораны и кафе, — говорится в объявлении.

Дом на Московском проспекте пустует Источник: Дом.РФ











За эту стоимость новый владелец получит не только двухэтажное здание, но и договор аренды на земельный участок под домом. Площадь участка — 500 квадратных метров, или 0,05 гектара. Площадь самого здания — 481,8 квадратного метра. Хоть в объявлении указано, что дом находится недалеко от Волги, он скорее ближе к Которосльной набережной.