НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас0°C

Сейчас в Ярославле
Погода

переменная облачность, без осадков

ощущается как -3

0 м/c,

 768мм 31%
Подробнее
3 Пробки
USD 84,64
EUR 91,43
Заказное убийство
Северное сияние
Ярославец — о жизни после теракта
Что горит под Ярославлем
Ярославль времен СССР
«Остров-призрак»
Причал показался из-под воды
Сбили женщину с коляской
Куда ездят лечиться россияне
Новый способ записи к врачам
Недвижимость подробности Цену понижали, но продали дороже: кто стал новым владельцем исторического дома в пяти минутах от реки

Цену понижали, но продали дороже: кто стал новым владельцем исторического дома в пяти минутах от реки

Рассказываем, кому теперь принадлежит дом-памятник в Ярославле

374
1 комментарий
Дом на Московском проспекте в Ярославле продали с торгов | Источник: «Яндекс.Панорамы»Дом на Московском проспекте в Ярославле продали с торгов | Источник: «Яндекс.Панорамы»

Дом на Московском проспекте в Ярославле продали с торгов

Источник:

В Ярославле продали на аукционе исторический дом на Московском проспекте, 13/11. Там расположен объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», построенный во второй половине XIX века.

Торги состоялись утром 21 марта. Среди участников на сайте «Гис Торги» указано ООО «Спектр». Эта же организация стала победителем, предложив за дом 15 миллионов 218 тысяч 500 рублей, хотя начальная цена составляла 11 миллионов 342 тысячи 500 рублей.

«На разработку проектной документации, восстановление и приспособление объектов для современного использования новые собственники могут взять кредит по специальной ставке 7% годовых. Воспользоваться этими льготными условиями сможет и новый владелец лавки и пивной Белова», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

ООО «Спектр» зарегистрировано в питерском городе Кронштадт. Компания была создана в 2020 году, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

У фирмы три учредителя: Марина Вячеславовна Калинцева, Анастасия Николаевна Кондрашова и ООО «Альянс». Владельцами этой компании являются все та же Анастасия Кондрашова пополам с Никитой Викторовичем Калинцевым.

Новый собственник объекта культурного наследия в Ярославле должен следить за его состоянием и содержать в порядке.

Ранее на сайте «Дом.РФ» публиковали объявление о продаже «Лавки пивной Белова» за за 14 миллионов 672 тысячи рублей. Позже минимальную цену снизили до 11 миллионов 342 тысяч 500 рублей. За эту стоимость новому владельцу обещали двухэтажное здание площадью 481,8 квадратного метра и договор аренды на земельный участок. Одним из преимуществ указывали близость исторического дома к набережной.

ПО ТЕМЕ
Исторический дом Торги Реставрация
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY1
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
8 минут
Ага берите у нас кредиты чем больше тем лучше, а мы вас разденем до трусов уважаемые предприниматели и выгоним потом из города при новой власти метла метет по новому, а вы берите кредиты как можно больше 🤣, ведь теперь всех в Ярославле выгоняют на улицу
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
В месяц тратил всего 45 тысяч рублей. Россиянин честно рассказал о ценах на жизнь в Китае и неприятных привычках местных жителей
Евгений Бондарев
Мнение
«Как только про хтонь снимаем, каждая метафора понятна»: почему стоит смотреть фильм «Кончится лето»
Надежда Губарь
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
6% для глубинки: не получится купить квартиру в Москве — можно в Пыть-Яхе. Смотрим, где дают льготную ипотеку
Денис Лебедев
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление