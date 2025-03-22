Цену понижали, но продали дороже: кто стал новым владельцем исторического дома в пяти минутах от реки

Дом на Московском проспекте в Ярославле продали с торгов Источник: «Яндекс.Панорамы»











В Ярославле продали на аукционе исторический дом на Московском проспекте, 13/11. Там расположен объект культурного наследия местного значения «Лавка пивная Белова», построенный во второй половине XIX века.

Торги состоялись утром 21 марта. Среди участников на сайте «Гис Торги» указано ООО «Спектр». Эта же организация стала победителем, предложив за дом 15 миллионов 218 тысяч 500 рублей, хотя начальная цена составляла 11 миллионов 342 тысячи 500 рублей.

«На разработку проектной документации, восстановление и приспособление объектов для современного использования новые собственники могут взять кредит по специальной ставке 7% годовых. Воспользоваться этими льготными условиями сможет и новый владелец лавки и пивной Белова», — рассказал губернатор Михаил Евраев.

ООО «Спектр» зарегистрировано в питерском городе Кронштадт. Компания была создана в 2020 году, она занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом.

У фирмы три учредителя: Марина Вячеславовна Калинцева, Анастасия Николаевна Кондрашова и ООО «Альянс». Владельцами этой компании являются все та же Анастасия Кондрашова пополам с Никитой Викторовичем Калинцевым.

Новый собственник объекта культурного наследия в Ярославле должен следить за его состоянием и содержать в порядке.