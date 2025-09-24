Стартовал отопительный сезон: когда нагреются батареи в Ярославле

В Ярославле подписано постановление о старте отопительного сезона Источник: Артём Устюжанин / E1.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов подписал постановление о дате начала пуска тепла в дома и учреждения города.

«Установить начало отопительного периода 2025–2026 годов по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения в городе Ярославле с 24.09.2025», — указано в документе, опубликованном на сайте мэрии Ярославля 24 сентября.

Напомним, единую дату старта отопительного сезона в Ярославской области 23 сентября анонсировал губернатор региона Михаил Евраев. Он указал, что процесс начнется 24 сентября. Власти пояснили, что приняли решение о запуске тепла в связи с тем, что прогноз погоды показывает резкое падение температуры в ночное время.

На запуск и заполнение всех систем потребуется время. Ожидается, что процесс может растянуться примерно на неделю.

В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения — школы, больницы. Потом — в многоквартирные дома и на промышленные предприятия.

Синоптики, действительно, прогнозируют нулевую температуру в ночь на 25 и 26 сентября в Ярославской области.