Температура опустится до 0°С: синоптики предупредили о стремительном похолодании в Центральной России

В регионах Центральной России прогнозируют октябрьскую погоду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Синоптики сообщили о стремительном похолодании на Русской равнине под конец сентября.

«Обширный циклон, который устроил арктическое вторжение и разогнал ветер, по-прежнему будет портить погоду. В области аномального тепла останется только юг страны. В Москве температурный режим будет даже не сентябрьским, а октябрьским», — рассказали специалисты центра «Фобос».

Ярославская область не стала исключением. Холод, который захватил регион во вторник, 23 сентября, не собирается отступать. Пик понижения температуры придется на среду — четверг. В эти дни в Ярославской области столбики термометров поднимутся максимум до +11…+13 градусов. В пятницу, 26 сентября, станет на пару градусов теплее. Но в выходные днем опять +13 градусов.

По ночам столбики термометров и вовсе начнут опускаться до 0 градусов.

Прогноз погоды по дням в Ярославской области от Гидрометцентра:

среда, 24 сентября: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь и сильный ветер. Температура воздуха днем: +8…+13 градусов;

четверг, 25 сентября: облачно с прояснениями, небольшой дождь, ветрено. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +7…+12 градусов;

пятница, 26 сентября: облачно с прояснениями, без существенных осадков. Температура воздуха ночью: 0…+5 градусов, днем: +10…+15 градусов;

суббота, 27 сентября: облачно с прояснениями, днем небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +6 градусов, днем: +13 градусов;

воскресенье, 28 сентября: облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха ночью: +4 градуса, днем: +13 градусов.

Подробный прогноз погоды в Ярославской области можно найти на сервисе «Погода 76.RU» .