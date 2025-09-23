НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+11°C

Сейчас в Ярославле
Погода+11°

пасмурно, дождь

ощущается как +9

3 м/c,

ю-з.

 751мм 87%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,02
EUR 98,96
Когда включат отопление. Точная дата
Момент тройного ДТП
Почему дежурят патрули ДПС
Ярославский бренд покорил Россию
Когда запустят электрички ЦТУ в Москву
Вернут ли молочную кухню
ДТП со скорой
Вспышки в небе
Смягчили приговор экс-депутату
Что будет с «панельками»
Осень Когда в Ярославской области включат отопление. Назвали точную дату

Когда в Ярославской области включат отопление. Назвали точную дату

Власти опубликовали график запуска тепла

1 025
Когда в Ярославской области подключат отопление | Источник: Илья Бархатов / 74.RUКогда в Ярославской области подключат отопление | Источник: Илья Бархатов / 74.RU

Когда в Ярославской области подключат отопление

Источник:

Илья Бархатов / 74.RU

В Ярославской области власти объявили о начале отопительного сезона. С 24 сентября тепло начнут пускать во всех округах региона.

«Прогноз погоды показывает резкое падение температуры в ночное время, поэтому с 24 сентября начинаем включение отопления в регионе по всем муниципальным округам. На запуск и заполнение всех систем требуется время — процесс может занять до недели», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Ранее жители Ярославской области подняли вопрос о начале отопительного сезона в регионе. Прежде всего речь шла о соцсфере. Люди жаловались на холод в школах и детских садах. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков 22 сентября на аппаратном совещании дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона в городе, а в региональном правительстве уточнили, что решение о начале отопительного сезона в области будет принято централизованно.

Отопительный сезон в прошлые годы начинали, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. В мэрии Ярославля ранее сообщали, что в этом сезоне коммунальщики будут придерживаться того же принципа.

Как вы считаете, пора включать отопление?

Да, уже холодно
Нет, еще рано. В домах тепло, но придется платить за горячие батареи
Отвечу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Отопление Осень Холод Власти
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED4
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Гость
29 минут
Дома жара, рано ещё
Гость
25 минут
Ночью +7, днем +12. Куда давать то??? Рано еще!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Будет рубилово»: болельщик «Локомотива» дал прогноз на матч с ЦСКА
Артем Ушков
блогер
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление