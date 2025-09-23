Когда в Ярославской области включат отопление. Назвали точную дату

Когда в Ярославской области подключат отопление Источник: Илья Бархатов / 74.RU

В Ярославской области власти объявили о начале отопительного сезона. С 24 сентября тепло начнут пускать во всех округах региона.

«Прогноз погоды показывает резкое падение температуры в ночное время, поэтому с 24 сентября начинаем включение отопления в регионе по всем муниципальным округам. На запуск и заполнение всех систем требуется время — процесс может занять до недели», — рассказали в правительстве Ярославской области.

Ранее жители Ярославской области подняли вопрос о начале отопительного сезона в регионе. Прежде всего речь шла о соцсфере. Люди жаловались на холод в школах и детских садах. Глава Рыбинска Дмитрий Рудаков 22 сентября на аппаратном совещании дал поручение подготовить постановление о начале отопительного сезона в городе, а в региональном правительстве уточнили, что решение о начале отопительного сезона в области будет принято централизованно.

Отопительный сезон в прошлые годы начинали, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. В мэрии Ярославля ранее сообщали, что в этом сезоне коммунальщики будут придерживаться того же принципа.