НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+8°C

Сейчас в Ярославле
Погода+8°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +4

5 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
5 Пробки
USD 83,99
EUR 98,60
Новый авиарейс
Оплатят шлагбаумы
Коррупция в больнице
Ярославский бренд покорил Россию
Новая выплата для россиян
Реконструкция «Спартаковца»
Начало отопительного сезона
Что будет с ценами на бензин
Как в 2026-м вырастут налоги
Разборки подростков со стрельбой
Город Выставили строительные леса: стало известно, что за работы начались в Волковском театре в Ярославле

Выставили строительные леса: стало известно, что за работы начались в Волковском театре в Ярославле

И кто ведет ремонт

155
В Ярославле начали ремонтировать Волковский театр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле начали ремонтировать Волковский театр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле начали ремонтировать Волковский театр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у Волковского театра выставили строительные леса. В сентябре 2025 года жители города заметили на объекте снующих рабочих. Ранее стало известно, что здание отреставрируют за 569 миллионов 995 тысяч 250 рублей.

Подрядчика определили еще в июле 2025 года. Работы на объекте будет выполнять «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ)». Деньги на реставрацию выделило Министерство культуры РФ.

«Проект предусматривает обновление театра, которое планировал еще Сергей Пускепалис. В Волковском будет заменена кровля и отреставрирован фасад. Во время ремонта театр продолжит свою деятельность. Завершить восстановительные работы планируется к весне 2027 года», — рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Рабочие реставрируют фасад театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРабочие реставрируют фасад театра | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рабочие реставрируют фасад театра

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Реставрация Волковского театра должна завершиться к 2027 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРеставрация Волковского театра должна завершиться к 2027 году | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Реставрация Волковского театра должна завершиться к 2027 году

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В документах, опубликованных на сайте «Госзакупок», говорилось, что рабочие будут реставрировать основание, фундамент, кладку, ограждающие конструкций и распорные системы, а также металлические и деревянные конструкции и детали. Еще нужно будет провести декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепный декор. Помимо этого специалисты обновят конструкции и детали из естественного и искусственного камня.

О ремонте Волковского театра говорили еще в 2021 году. Тогда проектно-сметную документацию также выполнили «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Мы показывали эскизы масштабных работ.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Волковский театр Ремонт Подрядчик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Мы смеемся, когда слышим, что в России пьют хванчкару»: журналист побывала в Грузии и узнала всю правду о вине
Юлия Дроглева
журналист
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Поддрюкивают детей заранее»: мама пятиклашки возмутилась нелепыми замечаниями школьникам — формально их быть не должно
Анонимный автор
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Красиво, но никакого „вау“»: ярославец попробовал кучу развлечений в Сочи и составил топ лучших
Кирилл Поверинов
фотограф
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление