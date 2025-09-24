Выставили строительные леса: стало известно, что за работы начались в Волковском театре в Ярославле

В Ярославле начали ремонтировать Волковский театр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле у Волковского театра выставили строительные леса. В сентябре 2025 года жители города заметили на объекте снующих рабочих. Ранее стало известно, что здание отреставрируют за 569 миллионов 995 тысяч 250 рублей.

Подрядчика определили еще в июле 2025 года. Работы на объекте будет выполнять «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ)». Деньги на реставрацию выделило Министерство культуры РФ.

«Проект предусматривает обновление театра, которое планировал еще Сергей Пускепалис. В Волковском будет заменена кровля и отреставрирован фасад. Во время ремонта театр продолжит свою деятельность. Завершить восстановительные работы планируется к весне 2027 года», — рассказывал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Рабочие реставрируют фасад театра Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Реставрация Волковского театра должна завершиться к 2027 году Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В документах, опубликованных на сайте «Госзакупок», говорилось, что рабочие будут реставрировать основание, фундамент, кладку, ограждающие конструкций и распорные системы, а также металлические и деревянные конструкции и детали. Еще нужно будет провести декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепный декор. Помимо этого специалисты обновят конструкции и детали из естественного и искусственного камня.