Сделает за полмиллиарда: стало известно, кто будет ремонтировать Волковский театр в Ярославле

Волковский театр начнут ремонтировать Источник: Александра Мамонтова/ 76.RU

В Ярославле нашли подрядчика для реставрации Волковского театра. Ранее на сайте госзакупок появилась информация о планируемом ремонте здания, на который собирались потратить 599 995 495 рублей, однако победитель аукциона предложил сделать ремонт дешевле — за 569 995 250 рублей.

«Работы будет выполнять ФГУП „Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ)“, которое имеет большой профильный опыт и реставрировало в Москве Театр наций, МХАТ, цирк и консерваторию», — сообщили на сайте правительства Ярославской области.

«Центральные научно-реставрационные проектные мастерские (ЦНРПМ)» — это предприятие, образованное 22 марта 1993 года. Исполняющим обязанности директора, согласно данным «Контрус.Фокус», является Макаров Дмитрий Александрович. На конец 2024 года выручка компании составила 4,2 млрд, а чистая прибыль — 423 тысячи рублей.

Как сообщила министр культуры Ярославской области Ирина Ширшова, при разработке проекта было учтено нахождение Волковского театра в зоне ЮНЕСКО.

«Заключен контракт на реставрацию здания Волковского театра. Министерство культуры Российской Федерации направит на проведение работ около 600 млн рублей, — рассказал Михаил Евраев. Проект предусматривает обновление театра, которое планировал еще Сергей Пускепалис. В Волковском будет заменена кровля и отреставрирован фасад. Во время ремонта театр продолжит свою деятельность. Завершить восстановительные работы планируется к весне 2027 года», — добавил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Срок выполнения всех работ — до 28 февраля 2028 года. Работа с документами и непосредственно реставрация будут проходить до 20 октября 2027 года, а с 21 октября 2027 по 28 февраля 2028 года подрядчик должен подготовить акт приемки выполненных работ.

Что будут реставрировать в театре, согласно документам:

основание, фундамент, кладку, ограждающие конструкций и распорные системы;

металлические и деревянные конструкции и детали;

декоративно-художественную покраску, штукатурную отделку и архитектурно-лепный декор;

конструкции и детали из естественного и искусственного камня.