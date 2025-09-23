В популярном парке Ярославля установят бассейн. Как он будет выглядеть

В ярославском парке появится бассейн Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются установить бассейн с лодками в Юбилейном парке. Об этом свидетельствую данные с сайта «Госзакупок». Власти ищут подрядчика, который займется поставкой аттракциона.

«Дата изготовления товара — не ранее 2025 года», — говорится в проекте контракта.

Примерный диаметр бассейна — 16 метров, высота бортов — 80 сантиметров. Минимальный уровень воды в нем — 70 сантиметров. У бассейна должен быть причал. Вместе с ним подрядчик должен поставить шесть разных надувных электролодочек.

Примерно так будет выглядеть бассейн Источник: Госзакупки

Контракт будет действовать до 31 декабря 2025 года, однако доставить бассейн должны в течение 15 дней с момента подписания документов.

За работы подрядчику готовы заплатить максимум 3,9 миллиона рублей. Заявки от желающих будут принимать до 30 сентября 2025 года. Поставщика определят 2 октября.