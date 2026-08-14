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Город Из-за съемок фильма под Ярославлем закрыли территорию популярного музея-заповедника

Из-за съемок фильма под Ярославлем закрыли территорию популярного музея-заповедника

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Музей-заповедник в Ярославской районе закроют для посетителей из-за съемок фильма | Источник: Александр Куренной / 76.RUМузей-заповедник в Ярославской районе закроют для посетителей из-за съемок фильма | Источник: Александр Куренной / 76.RU

Музей-заповедник в Ярославской районе закроют для посетителей из-за съемок фильма

Источник:

Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области из-за съемок фильма на два дня закрыли для посетителей музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». Как стало известно 76.RU, территорию учреждения используют как локацию для съемок фильма.

«По техническим причинам 14 и 15 августа весь день закрыты для посещения территория и экспозиции музея», — предупредили в музее-заповеднике.

Территорию также закрывали с 17:00 12 и 13 августа. В воскресенье экспозиции и выставки Восточного и Западного флигелей будут работать с 10:00 до 17:00.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области началась работа над масштабным проектом «Война и мир» режиссера Сергея Урсулюка. Съемки натурных сцен пройдут в Карабихе и Ростове Великом. Для проекта объявляли набор 300 актеров массовых сцен.

Сериал готовят для телеканала «Россия-1» и онлайн-кинотеатра «START».

В сериале сыграют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков, Алексей Серебряков, Варвара Бочкова, Сергей Маковецкий, Никита Ефремов, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.

Кстати, это не первый фильм, который был снят на территории музея-заповедника. Несколько лет назад здесь также проходили съемки телесериала «Котовский».

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Съемка в сериале Сергей Урсуляк Музей-заповедник Карабиха
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Комментарии
2
Гость
6 минут
Котовского смотрел. И этот сериальчик потом гляну обязательно.
Гость
16 минут
Карабахская усадьба на 100% подходит, потом надо глянуть в сериале как подсняли
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Гость
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