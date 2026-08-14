Из-за съемок фильма под Ярославлем закрыли территорию популярного музея-заповедника

Музей-заповедник в Ярославской районе закроют для посетителей из-за съемок фильма Источник: Александр Куренной / 76.RU

В Ярославской области из-за съемок фильма на два дня закрыли для посетителей музей-заповедник Н. А. Некрасова «Карабиха». Как стало известно 76.RU, территорию учреждения используют как локацию для съемок фильма.

«По техническим причинам 14 и 15 августа весь день закрыты для посещения территория и экспозиции музея», — предупредили в музее-заповеднике.

Территорию также закрывали с 17:00 12 и 13 августа. В воскресенье экспозиции и выставки Восточного и Западного флигелей будут работать с 10:00 до 17:00.

Ранее мы рассказывали, что в Ярославской области началась работа над масштабным проектом «Война и мир» режиссера Сергея Урсулюка. Съемки натурных сцен пройдут в Карабихе и Ростове Великом. Для проекта объявляли набор 300 актеров массовых сцен.

Сериал готовят для телеканала «Россия-1» и онлайн-кинотеатра «START».

В сериале сыграют Никита Волков, Мария Золотухина, Никита Языков, Алексей Серебряков, Варвара Бочкова, Сергей Маковецкий, Никита Ефремов, Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Евгений Ткачук и другие.