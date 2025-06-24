«Рабочие моменты, так скажем»: в Ярославле популярный парк покрылся кучами земли — причина

На территории Юбилейного парка в Ярославле появились кучи земли, песка и щебня, среди которых гуляют горожане. Сейчас здесь проходит благоустройство. Заказчиком является Дирекция городских парков, а работы выполняют шесть подрядчиков.
«Все подрядчики идут в своих сроках. Половина работ по благоустройству уже выполнена В парке будет установлен новый фонтан и сцена, обустройство дорожек, ливневой канализации и электрики у сцены. Последнее — укладка плитки у фонтана, мы стараемся к 1 августа 2025 года всё закончить», — рассказали в Дирекции городских парков.
Масштаб работ можно оценить уже сейчас: сцена практически готова, дорожки выкопаны и установлены бордюры, под коммуникации фонтана оборудовали котлован. Но некоторые жители обращают внимание на большое количество куч земли, по которым скачут дети, и перерытые газоны.
«Дело в том, что ведутся работы и без неудобств для жителей не обойтись. Парк открытый и закрыть его полностью невозможно, хотя мы думали об этом. Мы стараемся, чтобы работы никому не мешали. Всё-таки рабочие моменты, так скажем. Кучи требуются для укладки плитки. Что раскопали, будет закопано этими же кучами», — объяснили в Дирекции парков.
После окончания благоустройства, по словам заказчика, парк будет прибран и восстановлен.
«Всё, что останется — будет вывезено. Газоны будут восстановлены, это у нас прописано в контракте. Всё, что пострадает, всё будет восстановлено подрядчиками», — рассказали в учреждении.
Предлагаем взглянуть на то, как выглядит парк в разгар благоустройства.
Что думаете насчет благоустройства Юбилейного парка?