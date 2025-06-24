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«Рабочие моменты, так скажем»: в Ярославле популярный парк покрылся кучами земли — причина

В Дирекции городских парков рассказали, когда закончат работы

2 332
18 комментариев
Как проходит благоустройство Юбилейного парка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКак проходит благоустройство Юбилейного парка в Ярославле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Как проходит благоустройство Юбилейного парка в Ярославле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

На территории Юбилейного парка в Ярославле появились кучи земли, песка и щебня, среди которых гуляют горожане. Сейчас здесь проходит благоустройство. Заказчиком является Дирекция городских парков, а работы выполняют шесть подрядчиков.

«Все подрядчики идут в своих сроках. Половина работ по благоустройству уже выполнена В парке будет установлен новый фонтан и сцена, обустройство дорожек, ливневой канализации и электрики у сцены. Последнее — укладка плитки у фонтана, мы стараемся к 1 августа 2025 года всё закончить», — рассказали в Дирекции городских парков.

Некоторые участки парка остались без газона и с кучами земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые участки парка остались без газона и с кучами земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые участки парка остались без газона и с кучами земли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Масштаб работ можно оценить уже сейчас: сцена практически готова, дорожки выкопаны и установлены бордюры, под коммуникации фонтана оборудовали котлован. Но некоторые жители обращают внимание на большое количество куч земли, по которым скачут дети, и перерытые газоны.

«Дело в том, что ведутся работы и без неудобств для жителей не обойтись. Парк открытый и закрыть его полностью невозможно, хотя мы думали об этом. Мы стараемся, чтобы работы никому не мешали. Всё-таки рабочие моменты, так скажем. Кучи требуются для укладки плитки. Что раскопали, будет закопано этими же кучами», — объяснили в Дирекции парков.

После окончания благоустройства, по словам заказчика, парк будет прибран и восстановлен.

«Всё, что останется — будет вывезено. Газоны будут восстановлены, это у нас прописано в контракте. Всё, что пострадает, всё будет восстановлено подрядчиками», — рассказали в учреждении.

Предлагаем взглянуть на то, как выглядит парк в разгар благоустройства.

В Юбилейном парке проводят работы по благоустройству | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Юбилейном парке проводят работы по благоустройству | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Юбилейном парке проводят работы по благоустройству

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

С главного входа и не скажешь, что что-то меняется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUС главного входа и не скажешь, что что-то меняется | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

С главного входа и не скажешь, что что-то меняется

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Но в центре парка уже устанавливают новый фонтан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНо в центре парка уже устанавливают новый фонтан | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Но в центре парка уже устанавливают новый фонтан

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Старый фонтан считался аварийным и требовал замены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтарый фонтан считался аварийным и требовал замены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Старый фонтан считался аварийным и требовал замены

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект будет оборудован светомузыкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОбъект будет оборудован светомузыкой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Объект будет оборудован светомузыкой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пройдя далее, можно заметить новую сцену, она заметно больше старой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПройдя далее, можно заметить новую сцену, она заметно больше старой | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пройдя далее, можно заметить новую сцену, она заметно больше старой

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы активно идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРаботы активно идут | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Работы активно идут

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке сделают новые дорожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ парке сделают новые дорожки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В парке сделают новые дорожки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Без техники не обошлось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБез техники не обошлось | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Без техники не обошлось

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Приличная часть газонов была уничтожена во время работ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПриличная часть газонов была уничтожена во время работ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Приличная часть газонов была уничтожена во время работ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Заказчик утверждает, что все газоны будут приведены в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUЗаказчик утверждает, что все газоны будут приведены в порядок | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Заказчик утверждает, что все газоны будут приведены в порядок

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Бордюры практически установлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБордюры практически установлены | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Бордюры практически установлены

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Тропинки будут разных размеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТропинки будут разных размеров | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Тропинки будут разных размеров

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока что прогулки сопровождаются видами на кучи земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПока что прогулки сопровождаются видами на кучи земли | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Пока что прогулки сопровождаются видами на кучи земли

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле детской площадки образовалась новая песочница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВозле детской площадки образовалась новая песочница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Возле детской площадки образовалась новая песочница

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дети стали играть на выкопанной земле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНекоторые дети стали играть на выкопанной земле | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Некоторые дети стали играть на выкопанной земле

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном все работы ведутся в центре парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ основном все работы ведутся в центре парка | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В основном все работы ведутся в центре парка

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Что думаете насчет благоустройства Юбилейного парка?

Давно пора! Ждем, когда закончат
Могли оставить как было, мне негде гулять теперь
Всё правильно, но этого мало
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Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
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Парк Юбилейный парк Благоустройство
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Комментарии
18
Гость
9 часов
В духе города - парки из грязи. Лето, у детей каникулы, парк давно должен быть готов.
Гость
7 часов
Делаем, переделываем одно место по 10раз. Похоже конец последним деревьям. Это уже не парк, просто большая игровая площадка.
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