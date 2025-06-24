«Рабочие моменты, так скажем»: в Ярославле популярный парк покрылся кучами земли — причина

Как проходит благоустройство Юбилейного парка в Ярославле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











На территории Юбилейного парка в Ярославле появились кучи земли, песка и щебня, среди которых гуляют горожане. Сейчас здесь проходит благоустройство. Заказчиком является Дирекция городских парков, а работы выполняют шесть подрядчиков.

«Все подрядчики идут в своих сроках. Половина работ по благоустройству уже выполнена В парке будет установлен новый фонтан и сцена, обустройство дорожек, ливневой канализации и электрики у сцены. Последнее — укладка плитки у фонтана, мы стараемся к 1 августа 2025 года всё закончить», — рассказали в Дирекции городских парков.

Некоторые участки парка остались без газона и с кучами земли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Масштаб работ можно оценить уже сейчас: сцена практически готова, дорожки выкопаны и установлены бордюры, под коммуникации фонтана оборудовали котлован. Но некоторые жители обращают внимание на большое количество куч земли, по которым скачут дети, и перерытые газоны.

«Дело в том, что ведутся работы и без неудобств для жителей не обойтись. Парк открытый и закрыть его полностью невозможно, хотя мы думали об этом. Мы стараемся, чтобы работы никому не мешали. Всё-таки рабочие моменты, так скажем. Кучи требуются для укладки плитки. Что раскопали, будет закопано этими же кучами», — объяснили в Дирекции парков.

После окончания благоустройства, по словам заказчика, парк будет прибран и восстановлен.

«Всё, что останется — будет вывезено. Газоны будут восстановлены, это у нас прописано в контракте. Всё, что пострадает, всё будет восстановлено подрядчиками», — рассказали в учреждении.

Предлагаем взглянуть на то, как выглядит парк в разгар благоустройства.

В Юбилейном парке проводят работы по благоустройству Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











С главного входа и не скажешь, что что-то меняется Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Но в центре парка уже устанавливают новый фонтан Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Старый фонтан считался аварийным и требовал замены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Объект будет оборудован светомузыкой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пройдя далее, можно заметить новую сцену, она заметно больше старой Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Работы активно идут Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В парке сделают новые дорожки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Без техники не обошлось Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Приличная часть газонов была уничтожена во время работ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Заказчик утверждает, что все газоны будут приведены в порядок Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Бордюры практически установлены Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Тропинки будут разных размеров Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Пока что прогулки сопровождаются видами на кучи земли Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Возле детской площадки образовалась новая песочница Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Некоторые дети стали играть на выкопанной земле Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В основном все работы ведутся в центре парка Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









