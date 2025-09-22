НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город «Звуков не было»: ярославцы сообщили о ярких вспышках в небе. Видео

«Звуков не было»: ярославцы сообщили о ярких вспышках в небе. Видео

Их видели в разных районах города

263
Оранжевые вспышки заметили в небе над Ярославлем | Источник: Анастасия ВолковаОранжевые вспышки заметили в небе над Ярославлем | Источник: Анастасия Волкова

Оранжевые вспышки заметили в небе над Ярославлем

Источник:

Анастасия Волкова

Вечером 22 сентября ярославцы сообщили о ярких оранжевых вспышках в небе над горизонтом.

Их видели около 20 часов 30 минут в разных районах города.

«Вспышек было несколько. Звуков не слышала», — рассказала порталу 76.RU жительница Липовой горы Анастасия Волкова.

Вот такие вспышки сняли ярославцы

Источник:

Анастасия Волкова

В Министерстве региональной безопасности сообщили, что никаких серьезных происшествий, которые могли бы вызвать такое свечение, в городе не зафиксировано.

При этом чуть раньше власти предупреждали ярославцев о возможности грозы. Непогода прогнозировалась до конца суток 22 сентября. Не исключено, что напугавшие жителей вспышки были зарницами — отблесками далекой грозы.

Кроме грозы ярославцев предупредили еще и о сильном юго-западном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Он также прогнозируется до конца суток 22 сентября. Из-за непогоды жителей Ярославской области попросили быть внимательными и осторожными, не находиться вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций.

В случае происшествий можно звонить по телефону экстренных служб — 112.

Напомним, до конца недели в Ярославской области ожидается похолодание.

