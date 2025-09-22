НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Будет сдувать: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре

Будет сдувать: в Ярославской области выпустили экстренное предупреждение о ветре

Когда ждать стихию

В Ярославской области синоптики прогнозируют сильный ветер | Источник: Иван Митюшёв / 29.RUВ Ярославской области синоптики прогнозируют сильный ветер | Источник: Иван Митюшёв / 29.RU

В Ярославской области синоптики прогнозируют сильный ветер

Источник:

Иван Митюшёв / 29.RU

Ярославцев предупредили об опасной погоде в конце суток 22 сентября. По информации Министерства региональной безопасности, прогнозируется сильный юго-западный ветер. Его порывы будут достигать 15 м/с.

«Будьте внимательны и осторожны. Нахождение вблизи деревьев, рекламных и иных конструкций опасно. Телефон экстренных служб 112», — сообщили в министерстве.

По информации Ярославского Гидрометцентра, во вторник, 23 сентября, снова будет ветрено. Но скорость перемещения воздушных масс сократиться до 7-12 метров в секунду. При этом будет облачно с прояснениями. Ночью и днем возможен небольшой дождь. Температура воздуха ночью: +8…+13 градусов, днем: +10..+15 градусов.

В последующие дни ярославцев ждет понижение температуры. По ночам ожидается +2…+4 градуса, днем +10…+11 градусов.

Ярославцы уже просят включить отопление. При этом власти отмечают, что обычно отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура не превышает +8 градусов Цельсия на протяжении пяти дней подряд. При этом эксперты мониторят температурные показатели и принимают во внимание конкретные значения.

Подробный прогноз погоды в ярославской области по дням можно найти в сервисе а «Погода 76.RU».

Гость
23 минуты
Надо же, опять сюрпризы от погоды.
Гость
23 минуты
Ветер в Ярославле не обещали, а он тут как тут.
