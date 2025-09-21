Ливень и снег с дождем: в Центральной России резко похолодает

В Ярославской области в ближайшие дни похолодает Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России на грядущей неделе похолодает. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». По их прогнозу, все дело в североатлантическом циклоне «Бернвард».

«Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберётся до Центральной России. И если ночью в Москве будет еще тепло: +13…+16 °С, то с наступлением светлого времени суток небо нахмурится, станет накрапывать дождь, к вечеру переходя в ливень; ветер, усиливаясь, развернётся на холодные северо-западные румбы, дневная температура понизится на 10 °С, и максимальные термометры покажут всего +14…+17 °С, что, впрочем, и есть норма сентября. Но это только „цветочки“!», — рассказали в «Фобосе».

К среде по прогнозу должна наступить метеорологическая осень. В четверг пройдут осадки. Температура в Москве опустится до +2…+5 °С, в Подмосковье до 0…+5 °С, днем столбики термометров будут подниматься до +7…+10 °С,.

«А это уже климатические показатели октября! В пятницу температурный фон существенно не изменится, местами возможны небольшие осадки», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу на следующих выходных похолодает еще сильнее. В нескольких регионах, в том числе Ярославской области, могут пройти ливни с мокрым снегом.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 22 сентября +13 °С, днем потеплеет до +25 °С.

Ночью 23 сентября похолодает до +11 °С, пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до 16 °С. Осадки сохранятся.

В ночь на 24 сентября температура опустится до +6 °С, днем потеплеет +12 °С.

Ночью 25 сентября похолодает до +3 °С, возможно пройдет снег с дождем. Днем +10 °С, облачно, но без осадков.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 26 сентября +3 °С, без осадков. Днем +10 °С, к вечеру пройдет дождь.

Ночью 27 сентября +7 °С, небольшие дожди. Днем +11 °С, в течение суток осадки сохранятся.