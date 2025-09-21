НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Ярославле
Погода+18°

облачно, без осадков

ощущается как +18

2 м/c,

ю-з.

 751мм 77%
Подробнее
2 Пробки
USD 83,59
EUR 98,88
«Ну и дыра!»
Что нельзя оставлять на могилах
Что могут сделать на месте рынка в центре
Ярославский бренд покорил Россию
Афиша на выходные
Ярославский врач покорил Эльбрус
Школьник вырастил тыкву-гиганта
Раскупили билеты на концерт Лазарева
Отреставрируют церковь
Отремонтируют здание бывшей больницы
Осень Ливень и снег с дождем: в Центральной России резко похолодает

Ливень и снег с дождем: в Центральной России резко похолодает

Чего ждать от погоды в Ярославской области

806
В Ярославской области в ближайшие дни похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославской области в ближайшие дни похолодает | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области в ближайшие дни похолодает

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославской области, как и во всей Центральной России на грядущей неделе похолодает. Об этом сообщили специалисты центра «Фобос». По их прогнозу, все дело в североатлантическом циклоне «Бернвард».

«Связанный с ним холодный атмосферный фронт доберётся до Центральной России. И если ночью в Москве будет еще тепло: +13…+16 °С, то с наступлением светлого времени суток небо нахмурится, станет накрапывать дождь, к вечеру переходя в ливень; ветер, усиливаясь, развернётся на холодные северо-западные румбы, дневная температура понизится на 10 °С, и максимальные термометры покажут всего +14…+17 °С, что, впрочем, и есть норма сентября. Но это только „цветочки“!», — рассказали в «Фобосе».

К среде по прогнозу должна наступить метеорологическая осень. В четверг пройдут осадки. Температура в Москве опустится до +2…+5 °С, в Подмосковье до 0…+5 °С, днем столбики термометров будут подниматься до +7…+10 °С,.

«А это уже климатические показатели октября! В пятницу температурный фон существенно не изменится, местами возможны небольшие осадки», — рассказали в «Фобосе».

По прогнозу на следующих выходных похолодает еще сильнее. В нескольких регионах, в том числе Ярославской области, могут пройти ливни с мокрым снегом.

Погода по дням

По данным «Гидрометцентра России», в ночь на 22 сентября +13 °С, днем потеплеет до +25 °С.

Ночью 23 сентября похолодает до +11 °С, пройдет небольшой дождь. Днем потеплеет до 16 °С. Осадки сохранятся.

В ночь на 24 сентября температура опустится до +6 °С, днем потеплеет +12 °С.

Ночью 25 сентября похолодает до +3 °С, возможно пройдет снег с дождем. Днем +10 °С, облачно, но без осадков.

По данным сервиса «Погода 76.RU», ночью 26 сентября +3 °С, без осадков. Днем +10 °С, к вечеру пройдет дождь.

Ночью 27 сентября +7 °С, небольшие дожди. Днем +11 °С, в течение суток осадки сохранятся.

В ночь на 28 сентября +8 °С, днем температура останется на том же уровне. Пройдет небольшой дождь.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Погода Фобос Гидрометцентр России
Лайк
TYPE_LIKE1
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Гость
40 минут
Такое ощущение, что лето решили перенести на осень.
Гость
18 минут
Солнце устало. Деревья в пыли. Меньше и меньше зелёного цвета - Значит, закончилось красное лето. Яблоки падают, птицы летят, Взмахом крыла раздвигая закаты...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Куда девать 20 тысяч семилетних детей мигрантов, которых отказались принимать в российские школы. Решения нет
Денис Лебедев
Мнение
Съездила в Крым и не поверила своим глазам — что там восхитило туристку и неприятно удивило
Анастасия Шевякова
журналист 86.RU
Мнение
«Не скажешь, что ему под 60»: журналистка побывала на концерте Мэрилина Мэнсона. Что ее удивило
Алина Ромашова
Корреспондент
Мнение
«Съездить, конечно, можно, но жить бы я здесь не стал». Российский тренер рассказал о стажировке в Канаде
Даниил Бабенко
Мнение
Отдых без туалета, бензин за наличку и шикарные виды. Бывалый автомобилист проехал весь «путинский автобан» и дал честный отзыв
Артем Устюжанин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление