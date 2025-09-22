НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
В Ярославле выставили на торги здание бывшей больницы

В Ярославле выставили на торги здание бывшей больницы

В 2023 году его отняли у частного собственника

414
В Ярославле сгорел исторический дом | Источник: Кристина Геворкян / 76.RUВ Ярославле сгорел исторический дом | Источник: Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле сгорел исторический дом

Источник:

Кристина Геворкян / 76.RU

В Ярославле выставили на торги двухэтажное здание бывшей детской больницы на улице Володарского, 107а. Начальная минимальная цена объекта вместе с земельным участком — 28 миллионов рублей. Прием заявок от потенциальных покупателей стартовал 18 сентября. Сам аукцион пройдет 21 ноября.

Здание является памятником местного значения.

«Покупатель обязан выполнять требования к сохранению объекта культурного наследия», — уточняется в аукционной документации.

Напомним, сейчас здание находится в собственности Ярославской области. В 2023 году оно было изъято у частного собственника по решению суда. Власти уже выставляли объект на продажу, но желающих приобрести его не находилось.

Считается, что история здания уходит в середину XIX века. В то время здесь стояли два деревянных флигеля с садом и теплицами купчихи Александры Берцовой. Затем собственниками дома были купцы Василий Кузнецов и Иван Оловянишников. Последний завещал здание своей жене Евпраксии. А та в 1906 году подарила дом городу для открытия детской больницы.

После революции больница была перепрофилирована под детский туберкулезный санаторий. Позже, в советское время здесь располагались различные конторы. В последние годы здание пустовало. В 2013 году его признали памятником местного значения.

В 2014 году неизвестные пытались разобрать дом, однако их инициативу удалось остановить неравнодушным жителям. В те времена памятником владела компания «Ярсантехмонтаж». После многочисленных жалоб общественников здание изъяли через суд и передали департаменту архитектуры города.

В 2019 году объект выкупило ООО «Строй Бизнес Групп». Однако при новом владельце ситуация не поменялась — дом продолжал ветшать.

Здание много раз горело. Местные жители уверены, что объект целенаправленно поджигают. Одно из последних ЧП произошло в августе 2025 года. В МЧС сообщили, что предварительной причиной возгорания стало занесение открытого источника огня.

Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Здание-памятник Продажа
Комментарии
4
Гость
40 минут
Схема понятна - отнять и продать...
Гость
30 минут
Какая продажа,сносить надо это уродство,крыши нет,частично стен,это нельзя прлдавать,это не здание.Как можно продавать и называть это зданием
Читать все комментарии
