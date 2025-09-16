НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Продукты, сувениры, выставка сельхозтехники: в Ярославле пройдет масштабная агропромышленная ярмарка

Продукты, сувениры, выставка сельхозтехники: в Ярославле пройдет масштабная агропромышленная ярмарка

Событие запланировано на 20 сентября

94
В Ярославле пройдет аграрная ярмарка | Источник: правительство Ярославской областиВ Ярославле пройдет аграрная ярмарка | Источник: правительство Ярославской области

В Ярославле пройдет аграрная ярмарка

Источник:

правительство Ярославской области

В Ярославле в субботу, 20 сентября, на Советской площади пройдет масштабная агропромышленная ярмарка «ЯрАгро-2025». Время мероприятия — с 10:00 до 17:00.

«В этом году более 100 фермеров, ремесленников и сельхозпроизводителей представят свою продукцию: сыры, мясные и молочные изделия, ягоды, овощи, фрукты, товары для дома, сувениры и многое другое», — сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

В гастрономической зоне «Вкусы Ярославии» посетители смогут попробовать традиционные и авторские ярославские блюда. Пройдет открытый конкурс ярославских медоваров и пчеловодов, где гости смогут продегустировать продукцию и выбрать лучших мастеров.

Для посетителей ярмарки подготовят интересную экспозицию, представляющую округа региона с их историей, обычаями и локальными продуктами. Местные растениеводы и флористы проведут мастер-классы по созданию композиций из цветов, а на площадке «Город мастеров» ремесленники продемонстрируют свои умения в народных ремеслах. Для детей подготовлены интерактивные программы и развлечения.

Также на Советской площади пройдет выставка сельскохозяйственной техники.

Власти области подчеркнули, что такие мероприятия способствуют туристической привлекательности региона и помогают развитию местных предпринимателей.

Пойдете на ярмарку?

Да
Нет
Пока не знаю
Екатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Ярмарка
