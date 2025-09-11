НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Город В Ярославле устанавливают вывеску «правительственного квартала». Показываем, как она выглядит

Монтаж начался днем 11 сентября

Монтаж начался днем 11 сентября

61
Табличку почти смонтировали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUТабличку почти смонтировали | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Табличку почти смонтировали

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на улице Советской, 69 устанавливают вывеску «правительственный квартал» с символикой города.

На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской уже разместились Министерства имущественных отношений, образования и экономического развития. Теперь они работают в едином пространстве.

Монтаж вывески начался 11 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМонтаж вывески начался 11 сентября | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
«Правительственный квартал» формируется для освобождения исторического центра города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU«Правительственный квартал» формируется для освобождения исторического центра города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Помимо надписи на здании, будет установлена символика города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUПомимо надписи на здании, будет установлена символика города | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Указатель желтого цвета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUУказатель желтого цвета | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Так выглядит герб, который повесят на здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Так выглядит герб, который повесят на здание | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU
Об установке вывески губернатор сообщил в своих соцсетях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUОб установке вывески губернатор сообщил в своих соцсетях | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

«Это важный шаг в оптимизации работы органов исполнительной власти. Освобождаем исторические здания в центре города для развития туристической инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия», — подчеркнул губернатор.

Ранее мы писали о правительственном здании в центре города, которое продали за 59 млн рублей.

Комментарии
1
Гость
1 минута
Буквы нужны побольше, а то незаметно. 😀
