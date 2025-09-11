В Ярославле устанавливают вывеску «правительственного квартала». Показываем, как она выглядит

В Ярославле на улице Советской, 69 устанавливают вывеску «правительственный квартал» с символикой города.
На пересечении проспекта Ленина и улицы Советской уже разместились Министерства имущественных отношений, образования и экономического развития. Теперь они работают в едином пространстве.
«Это важный шаг в оптимизации работы органов исполнительной власти. Освобождаем исторические здания в центре города для развития туристической инфраструктуры и сохранения объектов культурного наследия», — подчеркнул губернатор.
