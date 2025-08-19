Ярославский бизнесмен купил бывшее правительственное здание в центре города за 59 млн

В центре Ярославля продали здание Министерства имущественных отношений Источник: Михаил Евраев / Tekegram

В Ярославле продали здание, в котором раньше находилось Министерство имущественных отношений, расположенное на площади Челюскинцев, 10/3. В начале 2025 года оно переехало в «правительственный квартал» на Советскую улицу.

Объект реализовали на торгах за 59 миллиона рублей.

«Для нас важно, чтобы каждое историческое здание обрело новую жизнь. Именно поэтому мы переводим областные ведомства из памятников архитектуры, а сами здания через торги передаем инвесторам, которые смогут их адаптировать для современного использования. Для нас это не просто имущественные сделки, а системная работа по сохранению объектов культурного наследия и развитию туристической инфраструктуры», — написал у себя в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным «ЕИС Торги», правительственное здание купил ярославский предприниматель Алексей Зайцев. Основной вид деятельности ИП — аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.