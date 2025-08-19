НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Ярославский бизнесмен купил бывшее правительственное здание в центре города за 59 млн

Ярославский бизнесмен купил бывшее правительственное здание в центре города за 59 млн

Объект продали с торгов

643
6 комментариев
В центре Ярославля продали здание Министерства имущественных отношений | Источник: Михаил Евраев / TekegramВ центре Ярославля продали здание Министерства имущественных отношений | Источник: Михаил Евраев / Tekegram

В центре Ярославля продали здание Министерства имущественных отношений

Источник:

Михаил Евраев / Tekegram

В Ярославле продали здание, в котором раньше находилось Министерство имущественных отношений, расположенное на площади Челюскинцев, 10/3. В начале 2025 года оно переехало в «правительственный квартал» на Советскую улицу.

Объект реализовали на торгах за 59 миллиона рублей.

«Для нас важно, чтобы каждое историческое здание обрело новую жизнь. Именно поэтому мы переводим областные ведомства из памятников архитектуры, а сами здания через торги передаем инвесторам, которые смогут их адаптировать для современного использования. Для нас это не просто имущественные сделки, а системная работа по сохранению объектов культурного наследия и развитию туристической инфраструктуры», — написал у себя в соцсетях губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

По данным «ЕИС Торги», правительственное здание купил ярославский предприниматель Алексей Зайцев. Основной вид деятельности ИП — аренда и управление собственным или арендованным нежилым имуществом.

Напомним, что в Ярославле создали так называемый «правительственный квартал» на Советской улице, куда постепенно переезжают областные чиновники. По планам властей исторические здания в центре города должны быть освобождены и переданы инвесторам. Их предполагается реализовать через торги. В будущем они могут использоваться под отели, рестораны или кафе.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Продажа здания Новый владелец ЕИС Торги
Комментарии
6
281947982
38 минут
"В будущем они могут использоваться под отели, рестораны или кафе." Поэтому исторические здания и горят, чтобы выкупить за рубль, или совсем снести.
Гость
51 минута
Абрам Задунайский .
Читать все комментарии
