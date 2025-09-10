В Ярославле создали «правительственный квартал». Какие министерства туда переехали

Где в Ярославле располагается «правительственный квартал» Источник: Михаил Евраев / Telegram

В центре Ярославля на улице Советская, 69 создали «правительственный квартал». Там уже разместились Министерство имущественных отношений и Министерство образования. 9 сентября губернатор Михаил Евраев сообщил, что к ним переехало Министерство экономического развития.

«Площади бизнес-центра на улице Свободы, где до этого находилось Министерство экономического развития, займут сотрудники Министерства культуры. Они освободят помещения дома Смолина на Революционной, которые мы включим в план приватизации и выставим на торги», — уточнил глава региона.

Власти целенаправленно формируют «правительственный квартал», для освобождения исторического центра Ярославля под туристическую инфраструктуру. Освобожденные здания выставляют на торги. На их месте разрешено открывать кафе, гостиницы и рестораны.

«Это создаст новые точки притяжения для жителей и гостей региона и даст дополнительные налоговые поступления в бюджет», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее в этом здании располагалось Министерство имущественных отношений Источник: Михаил Евраев / Telegram

Напомним, что в августе 2025 года на торгах было продано здание на площади Челюскинцев, 10/3. Его выкупил ярославский предприниматель Алексей Зайцев за 59 млн рублей.