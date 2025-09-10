НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
В Ярославле создали «правительственный квартал». Какие министерства туда переехали

В Ярославле создали «правительственный квартал». Какие министерства туда переехали

Публикуем данные властей

163
Где в Ярославле располагается «правительственный квартал» | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Где в Ярославле располагается «правительственный квартал»

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

В центре Ярославля на улице Советская, 69 создали «правительственный квартал». Там уже разместились Министерство имущественных отношений и Министерство образования. 9 сентября губернатор Михаил Евраев сообщил, что к ним переехало Министерство экономического развития.

«Площади бизнес-центра на улице Свободы, где до этого находилось Министерство экономического развития, займут сотрудники Министерства культуры. Они освободят помещения дома Смолина на Революционной, которые мы включим в план приватизации и выставим на торги», — уточнил глава региона.

Власти целенаправленно формируют «правительственный квартал», для освобождения исторического центра Ярославля под туристическую инфраструктуру. Освобожденные здания выставляют на торги. На их месте разрешено открывать кафе, гостиницы и рестораны.

«Это создаст новые точки притяжения для жителей и гостей региона и даст дополнительные налоговые поступления в бюджет», — рассказал Михаил Евраев.

Ранее в этом здании располагалось Министерство имущественных отношений | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Ранее в этом здании располагалось Министерство имущественных отношений

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Напомним, что в августе 2025 года на торгах было продано здание на площади Челюскинцев, 10/3. Его выкупил ярославский предприниматель Алексей Зайцев за 59 млн рублей.

Михаил Евраев

Наша задача не просто продать объекты, а найти ответственных инвесторов, которые сохранят исторический облик и подарят зданиям вторую жизнь. Так мы и развиваем туризм, и бережем наше культурное наследие.

Михаил Евраев

губернатор Ярославской области
Кристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
