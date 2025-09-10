Ярославец провел экскурсию Евгению Чебаткову. Что стендапер сказал про столицу Золотого кольца

5 сентября в Ярославль приезжал известный стендап-комик Евгений Чебатков. Город он посетил для съемок шоу, посвященного хоккейным городам России. Актер побывал в «Арене-2000» на игре «Локомотив» — «Трактор», а на следующий день послушал неформальную экскурсию от ярославского активиста Артура Стажкова.

По словам Артура, прогулка проходила по историческому центру Ярославля. Одной из точек на маршруте стал Демидовский сад, разбитый безвозмездно в 1885 году Иваном Александровичем Вахромеевым.

Сейчас Демидовский сад находится на площади Челюскинцев, которая в 18 веке имела другое название — Плацпарадная. Раньше она занимала все пространство от церки Ильи Пророка до Успенского собора. На площади регулярно тренировались военные: маршировали, проводили парады. Отсюда и пошло название.

Иван Александрович Вахромеев руководил Ярославлем с 1881 по 1905 год. За этот период им было реализовано много преобразований в городе:

масштабная реконструкция театра (1882 год);

устройство водопровода (1883-й);

благоустройство той самой Плацпарадной площади в виде Демидовского сада (1885-й);

запуск электрического трамвая (1900-й).

Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли.