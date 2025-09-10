НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+14°C

Сейчас в Ярославле
Погода+14°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +14

0 м/c,

штиль.

 764мм 82%
Подробнее
2 Пробки
USD 84,92
EUR 99,82
Чебатков в Ярославле
Новые район на берегу Волги
Пожар в жилом доме
Ярославский бренд покорил Россию
Подорожает плата за капремонт
Чиновники переезжают
Создадут «Вайсман-центр»
Сокращения в музее
Переплыл Босфор
Суд над педагогом
Город Ярославец провел экскурсию Евгению Чебаткову. Что стендапер сказал про столицу Золотого кольца

Ярославец провел экскурсию Евгению Чебаткову. Что стендапер сказал про столицу Золотого кольца

В город приезжал Евгений Чебатков

147
Ярославские блогеры успели пообщаться с актером | Источник: Артур Стажков Ярославские блогеры успели пообщаться с актером | Источник: Артур Стажков

Ярославские блогеры успели пообщаться с актером

Источник:

Артур Стажков

5 сентября в Ярославль приезжал известный стендап-комик Евгений Чебатков. Город он посетил для съемок шоу, посвященного хоккейным городам России. Актер побывал в «Арене-2000» на игре «Локомотив» — «Трактор», а на следующий день послушал неформальную экскурсию от ярославского активиста Артура Стажкова.

По словам Артура, прогулка проходила по историческому центру Ярославля. Одной из точек на маршруте стал Демидовский сад, разбитый безвозмездно в 1885 году Иваном Александровичем Вахромеевым.

Сейчас Демидовский сад находится на площади Челюскинцев, которая в 18 веке имела другое название — Плацпарадная. Раньше она занимала все пространство от церки Ильи Пророка до Успенского собора. На площади регулярно тренировались военные: маршировали, проводили парады. Отсюда и пошло название.

Иван Александрович Вахромеев руководил Ярославлем с 1881 по 1905 год. За этот период им было реализовано много преобразований в городе:

  • масштабная реконструкция театра (1882 год);

  • устройство водопровода (1883-й);

  • благоустройство той самой Плацпарадной площади в виде Демидовского сада (1885-й);

  • запуск электрического трамвая (1900-й).

Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли.

«За два часа успели много чего обсудить: ярославских меценатов, меню в ресторанах того времени, стоимость жизни для рядового горожанина и многое другое», — объяснил Артур Стажков.

По словам активиста, Евгений был в Ярославле в четвертый раз. Во время прогулки артист также рассказывал и о своем родном городе.

«Параллельно Евгений — открытый, добрый парень, рассказывал о себе и родном Усть-Каменогорске. Оказывается, там тоже есть своя Стрелка!», — поделился Артур Стажков.

Усть-Каменогорск — крупнейший город на востоке Казахстана.

Евгений Чебатков также пошутил, что Ярославль помешан на медведях.

Кстати, Артур Стажков вместе с командой в 2024 году представил документальный фильм о Иване Вахромееве.

ПО ТЕМЕ
Алёна ТроицкаяАлёна Троицкая
Алёна Троицкая
корреспондент
Евгений Чебатков Стендап-комик
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
7 минут
Кто эти люди на кортах? Откуда они взялись в центре года? С зоны вышли, с сэвэо приехали?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Как не попасть в „чикагскую семерку“?» Психолог — о том, почему люди живут всю жизнь и не ездят на море
Лариса Беляева (Паркина)
Мнение
«Женатые сливались». Как вычислить обман на сайте знакомств: 5 показательных историй из личного опыта
Ника Фирсова
Мнение
«Теперь кабачками не раскидываемся!»: хозяйка поделилась рецептом, который покорил ее семью
Жительница Архангельска
Мнение
Просто поделить пополам не получится. Как быть с ипотечной квартирой при разводе — отвечает эксперт
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Собирали по частям»: нейрохирург рассказал, как на самом деле спасают выпавших из окна малышей
Дмитрий Шелкошвеев
Врач-нейрохирург
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление