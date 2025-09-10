Ярославец провел экскурсию Евгению Чебаткову. Что стендапер сказал про столицу Золотого кольца

5 сентября в Ярославль приезжал известный стендап-комик Евгений Чебатков. Город он посетил для съемок шоу, посвященного хоккейным городам России. Актер побывал в «Арене-2000» на игре «Локомотив» — «Трактор», а на следующий день послушал неформальную экскурсию от ярославского активиста Артура Стажкова.
По словам Артура, прогулка проходила по историческому центру Ярославля. Одной из точек на маршруте стал Демидовский сад, разбитый безвозмездно в 1885 году Иваном Александровичем Вахромеевым.
Сейчас Демидовский сад находится на площади Челюскинцев, которая в 18 веке имела другое название — Плацпарадная. Раньше она занимала все пространство от церки Ильи Пророка до Успенского собора. На площади регулярно тренировались военные: маршировали, проводили парады. Отсюда и пошло название.
Иван Александрович Вахромеев руководил Ярославлем с 1881 по 1905 год. За этот период им было реализовано много преобразований в городе:
масштабная реконструкция театра (1882 год);
устройство водопровода (1883-й);
благоустройство той самой Плацпарадной площади в виде Демидовского сада (1885-й);
запуск электрического трамвая (1900-й).
Представители рода Вахромеевых основали табачное, белильное, помадное и ватное производства. В их собственности находились бакалейные лавки, парфюмерные магазины, а также мукомольный завод на берегу Которосли.
«За два часа успели много чего обсудить: ярославских меценатов, меню в ресторанах того времени, стоимость жизни для рядового горожанина и многое другое», — объяснил Артур Стажков.
По словам активиста, Евгений был в Ярославле в четвертый раз. Во время прогулки артист также рассказывал и о своем родном городе.
«Параллельно Евгений — открытый, добрый парень, рассказывал о себе и родном Усть-Каменогорске. Оказывается, там тоже есть своя Стрелка!», — поделился Артур Стажков.
Усть-Каменогорск — крупнейший город на востоке Казахстана.
Евгений Чебатков также пошутил, что Ярославль помешан на медведях.
Кстати, Артур Стажков вместе с командой в 2024 году представил документальный фильм о Иване Вахромееве.