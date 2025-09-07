В Ярославль приехал известный стендап-комик: что он здесь делает

Актер был на экскурсии вместе с местными блогерами Источник: makcpk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Ярославль приехал известный стендап-комик и актер Евгений Чебатков. Столицу Золотого кольца он посетил для съемок шоу.

Программа посвящена разным хоккейным городам России, Ярославль попал в их число. Евгений Чебатков прогулялся с местными блогерами, пообщался с бизнесменами и послушал о истории города и хоккее. А днем ранее, 5 сентября, побывал в «Арене» на игре «Локомотив» — «Трактор».

«Ярославль, конечно, помешан на медведях», — пошутил стендап-комик в своих соцсетях.

Впечатлениями о городе актер поделился в своем телеграм-канале Источник: CHBTKV / Telegram

Со слов Чебаткова, дальше в рамках тура он отправится в Санкт-Петербург.