В Ярославль приехал известный стендап-комик: что он здесь делает

В Ярославль приехал известный стендап-комик: что он здесь делает

Евгений Чебатков прогулялся вместе с ярославскими блогерами

294
4 комментария
Актер был на экскурсии вместе с местными блогерами | Источник: makcpk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Актер был на экскурсии вместе с местными блогерами | Источник: makcpk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Актер был на экскурсии вместе с местными блогерами

Источник:

makcpk / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В Ярославль приехал известный стендап-комик и актер Евгений Чебатков. Столицу Золотого кольца он посетил для съемок шоу.

Программа посвящена разным хоккейным городам России, Ярославль попал в их число. Евгений Чебатков прогулялся с местными блогерами, пообщался с бизнесменами и послушал о истории города и хоккее. А днем ранее, 5 сентября, побывал в «Арене» на игре «Локомотив» — «Трактор».

«Ярославль, конечно, помешан на медведях», — пошутил стендап-комик в своих соцсетях.

Впечатлениями о городе актер поделился в своем телеграм-канале

Источник:

CHBTKV / Telegram

Со слов Чебаткова, дальше в рамках тура он отправится в Санкт-Петербург.

Не так давно в Ярославль приезжал актер из сериала «Слово пацана».

Алёна Троицкая
Алёна Троицкая
внештатный корреспондент
Комментарии
4
Гость
36 минут
Это власть наша ярославская помешана на медведях , их слишком много , еще и на мсоту хотят установить вобще ополоумели
holdfast
26 минут
денег нет и счастья нет, только медведский мерч работает))
