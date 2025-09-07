В Ярославль приехал известный стендап-комик: что он здесь делает

В Ярославль приехал известный стендап-комик и актер Евгений Чебатков. Столицу Золотого кольца он посетил для съемок шоу.
Программа посвящена разным хоккейным городам России, Ярославль попал в их число. Евгений Чебатков прогулялся с местными блогерами, пообщался с бизнесменами и послушал о истории города и хоккее. А днем ранее, 5 сентября, побывал в «Арене» на игре «Локомотив» — «Трактор».
«Ярославль, конечно, помешан на медведях», — пошутил стендап-комик в своих соцсетях.
Со слов Чебаткова, дальше в рамках тура он отправится в Санкт-Петербург.
Не так давно в Ярославль приезжал актер из сериала «Слово пацана».