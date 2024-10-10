«Самый полезный чиновник»: активист снял фильм про лучшего главу Ярославля

Активист из Ярославля Артур Стажков снял фильм про купца Ивана Вахромеева Источник: Никита Зайцев / 76.RU











Активист Артур Стажков вместе с командой представил документальный фильм «Забытый отец Ярославля» (16+) о купце и лучшем, по мнению авторов, градоначальнике Ярославля Иване Вахромееве.

— За время правления он сделал столько, что любой градоначальник за всю историю города на его фоне теряется. Здесь и трамвай, и водопровод, и меценатство в виде создания Демидовского сквера и сохранения исторических памятников. Он не был идеальным, но с точки зрения эффективности — это самый полезный и любящий Ярославль чиновник, — рассказал в беседе с 76.RU Артур Стажков.

Вахромеевы — знаменитый купеческий род, оставивший глубокий след в истории, экономике и культуре Ярославля. Купцы Вахромеевы запустили табачное, белильное, помадное и ватное производства. Им принадлежали бакалеи, магазины парфюмерии, мукомольный завод на берегу Которосли. В начале XX века они владели четырьмя предприятиями этой отрасли: двумя свинцово-белильными и краскотерочными, одним химическим и свинцово-прокатным. Свои товары они продавали в России и за границей. В 1913 году открыли типографию. Члены семьи не раз становились городскими головами, занимались благотворительностью, ремонтировали храмы.

Про что фильм

На создание фильма ушло 2 года Источник: Никита Зайцев / 76.RU











Авторы фильма не только рассказывают зрителям биографию купца Ивана Вахромеева с реконструкцией событий из его жизни, но и перечисляют всё то, что он сделал для города. На экране — визуализация событий из жизни Ивана Вахромеева, исторические фотографии, инфографики и другой наглядный материал.

— Об истории и самом Иване Александровиче важно говорить хотя бы потому, что осознание своей истории позволяет формировать будущее Ярославля. Российским городам не хватает любви к своей локальной истории, по крайней мере со стороны администраций, мэрий и так далее. Тем более когда речь идет о настолько значимых людях, которые двигали родной город вперед, зачастую опережая в каких-то аспектах Москву и Санкт-Петербург. В случае Вахромеева — так получилось с электрическим трамваем, — считает Артур.

Петиция об установке памятника

Премьера картины прошла в культурном пространстве Textil 6 октября, а 9 октября фильм вышел в онлайн-показ.

— Несмотря на то, что мы объявили о показе нашей картины за десять дней до встречи, 130 мест закончились спустя два дня. Аудитория распределилась примерно поровну: половину зала заняла молодежь, вторую часть — люди постарше. Получилось классное и живое общение, и самое главное — я видел понимание, что людям, даже далеким от изучения истории, было интересное смотреть и обсуждать важность сохранить имя Вахромеева в городском пространстве, например, в виде памятника в Демидовском сквере. Именно этим мы и займемся, — рассказал автор фильма.

Активист запустил в Сети петицию с требованием установки памятника Ивану Вахромееву.

По словам авторов, на создание фильма ушло два года. Картина снята без дополнительного финансирования. Режиссерами монтажа стали Артур Стажков и видеограф Сергей Ефименко.

— Не получили ни рубля стороннего финансирования, всё снято за свои деньги. 99% сцен сняли в утренние часы, до семи часов — так получается красивее, — добавил Артур.