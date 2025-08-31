Какие выплаты и пособия полагаются семьям с детьми в Ярославской области — полный перечень

Обзор всех выплат для семей с детьми в Ярославской области Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Растить детей — всегда затратно: питание, одежда, секции, лечение. В этом материале разбираемся, какие меры поддержки беременным и семьям с детьми полагаются в Ярославской области.

Материнский капитал

С 2007 года материнский (семейный) капитал остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. С 2020 года право на него получили также семьи с первым ребенком.

В 2025 году размеры выплат составляют:

690 266,95 рубля — для семей с одним ребенком, рожденным или усыновленным после 2020 года;

дополнительно 221 895,14 рубля — если в семье появляется второй ребенок;

690 266,95 рубля — для семей с двумя детьми, рожденными или усыновленными в 2007–2019 годы, если право на капитал ранее не оформлялось;

912 162,09 рубля — для семей, где второй ребенок появился после 2020 года, а также для третьего и последующих детей, если ранее право на капитал отсутствовало.

Единое пособие

Особое значение для семей имеет единое ежемесячное пособие, которое предоставляется беременным женщинам и родителям детей до 17 лет. Получить его можно при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает прожиточного минимума.

Размер выплаты в 2025 году зависит от оценки нуждаемости: 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на душу населения. В Ярославской области эта сумма составляет 19 329 рублей.

С 2025 года вступили в силу нововведения: упрощен порядок оформления пособия для новорожденных, если семья уже получает его на старших детей;

появилась возможность подавать заявление сразу на всех детей, синхронизируя сроки выплат;

введено дополнительное условие — доход трудоспособных членов семьи должен быть не ниже четырех МРОТ, за исключением случаев уважительных причин отсутствия дохода.

Другие выплаты

Отделение Социального фонда России также назначает и выплачивает широкий спектр пособий:

единовременные выплаты при рождении ребенка;

пособия беременным женам и детям военнослужащих, проходящих службу по призыву;

ежемесячные пособия по уходу за ребенком до полутора лет;

выплаты при передаче детей-сирот в семью, включая усыновление детей-инвалидов;

социальные пенсии и ежемесячные выплаты детям-инвалидам, а также лицам, осуществляющим за ними уход;

компенсации на летний отдых детей погибших или пострадавших военнослужащих.

Пособие по беременности и родам для студенток

С 1 сентября 2025 года в Ярославской области увеличили выплату студенткам по беременности и родам. Ранее деньги выплачивало учебное заведение, теперь этим занимается Соцфонд России.

Размер пособия за 140 дней декрета составлял от 10,7 до 24 тысяч рублей (в зависимости от стипендии), после осени он будет привязан к прожиточному минимуму трудоспособного населения региона. В Ярославской области эта сумма составляет 19 329 рублей, что означает выплаты более 90 тысяч рублей за весь период отпуска.

«Пособие будет выплачиваться женщинам, которые обучаются по очной форме в профессиональных учебных заведениях, вузах, организациях дополнительного образования и научных учреждениях за весь период отпуска», — уточнили в отделении Социального фонда России.

Полный перечень выплат, условия их назначения и порядок подачи заявлений размещены на сайте Социального фонда России и на странице ярославского отделения СФР.

Выплаты к 1 сентября

Многодетные семьи Ярославской области получат выплату в 5255 рублей на каждого ребенка для покупки школьной и спортивной формы.

Кроме того, выплату ввели для малоимущих семей с детьми. Размер поддержки составил 1649 рублей на каждого ребенка-школьника.

Поддержку могут получить семьи Ярославской области, среднедушевой доход которых менее 17 733 рублей.

Сведения о доходах не требуется подтверждать заключившим в 2025 году социальный контракт, а также имеющим справку о признании семьи малоимущей, выданную органами социальной защиты.