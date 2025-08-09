13 тысяч ярославских первоклассников получат школьные наборы: что туда входит

Школьники получат канцелярию Источник: Екатерина Тычинина / 74.RU

1 сентября 2025 года около 13 тысяч первоклассников Ярославской области получат подарочные школьные наборы.

«Рассчитываем, что детям понравится подарок, а родители смогут немного сэкономить на подготовке ребенка к школе. Помогаем также малообеспеченным семьям. Родители могут оформить единовременную выплату к началу учебного года в размере 1649 рублей на каждого ребенка-школьника. С прошлого года мы также предоставляем малоимущим многодетным семьям по 5255 рублей на каждого ребенка на покупку школьной и спортивной формы», — указал губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Для получения выплат нужно обратиться в МФЦ или Единый центр социальных выплат Ярославской области​ в любом муниципальном образовании.

Что входит в набор первоклассника:

сумка на молнии;

альбом для рисования;

календарь;

карандаши;

ручки;

кисти;

пластилин;

акварельные краски;

цветные бумага и картон;

клей;

два набора тетрадей — в клетку и в линейку;

тренажер для постановки правильного письма и многое другое.

Как сообщили в правительстве, закупленные наборы прибудут в регион уже на следующей неделе. Из Ярославля их доставят в другие округа, а затем распределят по школам.​