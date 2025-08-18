«На нас наступают»: в Ярославле частный сектор окружили высотные дома — жители бьют тревогу

Во Фрунзенском районе Ярославля разгорается конфликт между жителями частного сектора и застройщиками. Всё из-за точечной застройки многоэтажками частного сектора на Суздалке.
Люди, десятилетиями проживающие в собственных домах, оказались по соседству с новыми высотками. По их словам, стройка буквально нависает над их участками, уничтожает привычную среду и угрожает безопасности. Подробнее о проблеме — в репортаже 76.RU.
Девятиэтажку строят впритык к дому
Сложно поверить, что еще 15 лет назад Суздалка была районом преимущественно с частными домами. Как поделился с 76.RU житель дома на улице Штрауса, 46 Алексей Маслов, 35 лет назад он намеренно переехал из квартиры в Брагино во Фрунзенский район. Тут он купил ветхий домик с территорий. Со временем сделал капитальный ремонт здания, построил второй этаж. Алексей планировал, что дом станет родовым гнездышком.
Теперь сложилась ситуация, что частный дом оказался окружен многоэтажками. А летом 2025 года прямо впритык к его территории развернулась стройка многоквартирного девятиэтажного дома.
— Эти дома появились в последние 15–20 лет. Тогда и мысли не было, что может быть такая опасность. Мы были оптимистами. Всё начиналось с застройки улицы Ньютона. Казалось, что сюда не дойдут. Но дошли, — рассказал Алексей.
Ранее состоялось общее собрание с жильцами частного сектора и собственником земли, на которой будут строить дом. Тот, по словам Алексея, предложил ему квартиру в центре вместо дома. Алексей даже не стал рассматривать это предложение.
— Предлагали именно квартиру. Но мы даже не обсуждали трех-, пяти-, десятикомнатную, потому что квартира — это квартира. Частный дом — это частный дом.
Алексей также отмечает, что высотка может создать угрозу для его жилья.
— Дом будут строить вплотную к моему участку. Окна новой многоэтажки буквально нависнут над нашим забором. Представьте: 25 метров стекла и бетона прямо у тебя во дворе. Любой непотушенный окурок, брошенный с балкона, может обернуться трагедией для нас, — поделился переживаниями Алексей.
Мы здесь живем в постоянной тревоге, не знаем, что будет завтра. Такое ощущение, что на нас наступают.
Алексей переживает, что построенный с таким трудом дом не переживет новое соседство.
— Уверен, что после меня мои дети здесь жить не будут. Потому что никак не могут соседствовать небоскребы и частные дома.
«Как в аквариуме будем жить»
А ведь Алексей — не единственный, кто оказался в тени новостроек. Всего в нескольких улицах от его дома, на Достоевского, жители тоже пытаются отстоять привычную жизнь. Две будущие 19-этажки стали причиной тревоги для десятков семей.
Тихую улицу, где еще недавно по утрам слышалось кудахтанье кур, заполнил шум строительных машин. Пустырь с деревьями напротив дома № 21 на Достоевского вычистили, сейчас там готовят территорию под строительство двух высоток.
— Мы против, — с порога своего дома говорит Наталья Александровна, одна из жительниц частного дома по соседству со стройкой. — Два или три года назад сюда пришли строители, поставили забор, начались какие-то работы. Потом люди начали возмущаться — всё приостановили. А сейчас опять возобновили. Что будет дальше, непонятно.
Ее дом — обычная деревянная изба, построенная в 1947 году. Здесь Наталья родила и вырастила своих детей. Сейчас вся ее жизнь выстроена вокруг дома, огорода и сада, где она выращивает цветы. Перемены ее пугают.
— Представьте, сколько здесь будет людей. Машин сколько будет! Парковок нет. Мы привыкли жить спокойно, а теперь что? У нас тут частное хозяйство, а будет бетонный муравейник, — отметила она.
К разговору подключился сын Натальи Алексей. Он показывает на деревья за забором — тонкую зеленую преграду между ним и стройкой.
— Сейчас они нас хоть немного прикрывают. Но если вырубят — всё, будем как на ладони. Забор хоть трехметровый строй — всё равно с 19-го этажа видно всё. Как в аквариуме будем жить, — говорит он, тяжело вздыхая.
Проблемы с коммуникациями
Стройка домов развернулась практически под окнами Марины. Она с семьей переехала на Суздалку в 2011 году. Ярославна вспоминает, что, когда покупали недвижимость, в районе было тихо. Ни о каких многоэтажках и речи не шло.
— Нам прямо говорили: ничего строиться не будет, здесь топит. Земля низкая. А теперь оказывается, всё продано, статус земли перевели. Нам на собрании заявили: решение принято, назад дороги нет, — вспоминает Марина.
Люди боятся не только шума и испорченного вида. Они волнуются за старые коммуникации. Говорят, что канализацию и водопровод не меняли десятилетиями.
— У нас слабое давление воды. Если еще и новые дома подключат, не знаю, что будет, — отмечает Марина.
Еще одна жительница Суздалки, Аля, купила частный дом на улице Достоевского в 2009 году. В нем она хотела вырастить детей и встретить старость.
— Всё продали, чтобы купить землю и построить дом. В этом доме жила бабушка. Она была уже старенькая, и ее дочка забрала к себе на Север. Мы и купили домик у этой женщины. Вложились в недвижимость, чтобы здесь жить, растить детей, встретить старость.
Если бы знала, что частный сектор так начнут застраивать, я бы не купила тогда.
Что известно про строительство домов
Мы сделали запрос в мэрию, чтобы узнать данные о планируемой застройке. В городской администрации отметили, что строительство на улице Достоевской, 21 и на Штрауса, 46 ведется на законных основаниях — согласно градостроительной документации.
В 2010 году мэрия Ярославля утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Гоголя, Ньютона и Суздальским шоссе. Согласно ему, на Суздалке начали строительство многоквартирные дома.
— В соответствии с правилами землепользования и застройки города Ярославля, земельный участок по ул. Достоевского, напротив д. 21, расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1). Земельный участок по ул. Штрауса, д. 46 — в общественно-жилой территориальной зоне (ОЖ), — сообщили в администрации города.
Это значит, что основной вид разрешенного использования земельных участков — многоэтажная жилая застройка. К слову, в 2021-м в Ярославле проходили публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на Суздалке. Тогда ярославцам удалось отстоять свою позицию. Комиссия рекомендовала изменить зонирование на индивидуальную жилую застройку для участков с уже существующими частными домами.
Однако участки, на которых до 23 сентября 2021 года уже были выданы разрешения на строительство многоквартирных домов, оставили без изменений. Участки на Достоевского, 21 и Штрауса, 46 находятся в частной собственности. Владельцы вправе самостоятельно выбирать, что там строить, в соответствии с градостроительными требованиями.
Кто строит дом на Штрауса, 46
Участок на улице Штрауса, 46 находится в частной собственности на основании договора аренды, заключенного с ООО СЗ «Базис» и действующего до 2028 года.
— Министерством строительства и ЖКХ Ярославской области застройщику ООО СЗ «Базис» 5 мая 2025 выдано разрешение на строительство многоквартирного дома с инженерными коммуникациями (9 наземных этажей) сроком до 5 мая 2028 года, — уточнили в мэрии.
ООО СЗ «Базис» — компания, образованная в 2023 году в Москве. Директором выступаем Андрей Казаков. У него также есть ИП по разработке компьютерного программного обеспечения в Ярославле. Кроме того, Казаков числится руководителем ярославских компаний ООО «Сельхозпродукт», строительной компании ООО «Стройтехплюс», юридической компании ООО «ИК-Центр».
Основной вид деятельности фирмы СЗ «Базис» — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе компании — 84 миллиона рублей. Данные о доходах отсутствуют.
Нам удалось поговорить с застройщиком девятиэтажного дома на улице Штрауса. Он отметил, что в июне 2025 года представитель компании встречался с жильцами частного сектора и десятиэтажных домов по улице Гончарова.
«На собрании мы внимательно выслушали все вопросы, зафиксировали их и часть предложений уже учли в проекте. Например, мы приняли решение добровольно, за свой счёт, организовать инженерный мониторинг близлежащих домов на весь период строительства», — рассказал директор ООО СЗ «Базис» Василий.
Мы понимаем, что стройка — это всегда непросто для соседей, поэтому стараемся открыто объяснять, что и как будем делать. Часть жителей поддержала подход с безопасными технологиями и благоустройством района. Остались и те, кто пока насторожен, и это нормально. Мы будем продолжать диалог и информировать о каждом этапе.
По словам Василия, территория на Штрауса была выбрана под жилую застройку ещё в 2010 году в составе проекта планировки, утверждённого мэрией города Ярославля.
«Мы реализуем развитие локации в рамках утверждённых градостроительных регламентов, с соблюдением красных линий и функционального зонирования», — добавил он.
Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы. В ближайшие недели начнётся устройство свайного поля. Делаться это будет методом статического вдавливания — без вибраций и шума, безопасного для окружающих зданий. Дом нацелены сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2027-го года.
«Дом будет девятиэтажным, а не 19-этажным, как иногда пишут. Он гармонично впишется в окружение, не закроет свет и станет украшением локации: современный фасад, французские балкончики на верхних этажах. Вместо пустыря и ветхих строений появится благоустроенный жилой дом», — отметил Василий.
По данным застройщика, вместе с городом они хотят сделать временную технологическую дорогу, чтобы строительная техника не шла мимо десятиэтажных домов по улице Гончарова.
«Параллельно приводим в нормативное состояние улицу Короленко: расширим проезжую часть до семи метров, строим тротуар полтора метра и парковочные карманы. Эти улучшения будут полезны всем жителям района, не только будущим жильцам дома», — подчеркнул застройщик.
Мы хотим, чтобы этот дом стал примером развития территории, где выигрывают все — и новые жильцы, и те, кто живёт здесь давно.
Кто строит дома на Достоевского, 21
Компания ООО СЗ ИК «ЖилСтройСити» получила разрешение от департамента строительства Ярославской области на строительство двух 19-этажных многоквартирных домов на улице Достоевского (напротив дома № 21). Разрешение выдано 25 октября 2021 года и действительно до 24 сентября 2026 года.
— Разрешения выданы на основании градостроительных планов земельных участков, технических условий ресурсоснабжающих организаций на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, результатов инженерных — геодезических, геологических и экологических — изысканий, проектной документации, которая получила положительное заключение экспертизы, — отметили в администрации Ярославля.
Что касается деревьев, то застройщик «ЖилСтройСити» в 2025 году получил официальное разрешение на вырубку зеленых насаждений, оплатив восстановительную стоимость в бюджет города.
ООО СЗ ИК «ЖилСтройСити» было образовано в 2007 году в Ярославле. Учредитель — Владимир Хламов. Он также владеет компанией ООО ПСП «Стройиндустрия», которая занимается производством изделий из бетона для использования в строительстве. Кроме того, он связан со строительными компаниями ООО «РСИ», ООО ПСФ «СитиСтрой» и ООО СЗ «ЖилСтройСити». У Хламова также есть ИП по каменным и кирпичным работам.
По данным «Контур.Фокуса», на конец 2024 года компания заработала 522,2 миллиона рублей, выйдя в плюс на 26,9 миллиона.