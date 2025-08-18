«На нас наступают»: в Ярославле частный сектор окружили высотные дома — жители бьют тревогу

В частном секторе на Суздалке строят высотные дома Источник: читатель 76.RU, Кирилл Поверинов / 76.RU

Во Фрунзенском районе Ярославля разгорается конфликт между жителями частного сектора и застройщиками. Всё из-за точечной застройки многоэтажками частного сектора на Суздалке.

Люди, десятилетиями проживающие в собственных домах, оказались по соседству с новыми высотками. По их словам, стройка буквально нависает над их участками, уничтожает привычную среду и угрожает безопасности. Подробнее о проблеме — в репортаже 76.RU.

Девятиэтажку строят впритык к дому

В этом доме Алексей Маслов живет со своей семьей Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Сложно поверить, что еще 15 лет назад Суздалка была районом преимущественно с частными домами. Как поделился с 76.RU житель дома на улице Штрауса, 46 Алексей Маслов, 35 лет назад он намеренно переехал из квартиры в Брагино во Фрунзенский район. Тут он купил ветхий домик с территорий. Со временем сделал капитальный ремонт здания, построил второй этаж. Алексей планировал, что дом станет родовым гнездышком.

Теперь сложилась ситуация, что частный дом оказался окружен многоэтажками. А летом 2025 года прямо впритык к его территории развернулась стройка многоквартирного девятиэтажного дома.

На этом фото сверху отчетливо видно, как территория под застройку новой многоэтажкой окружила частный дом Источник: читатель 76.RU

— Эти дома появились в последние 15–20 лет. Тогда и мысли не было, что может быть такая опасность. Мы были оптимистами. Всё начиналось с застройки улицы Ньютона. Казалось, что сюда не дойдут. Но дошли, — рассказал Алексей.

Ранее состоялось общее собрание с жильцами частного сектора и собственником земли, на которой будут строить дом. Тот, по словам Алексея, предложил ему квартиру в центре вместо дома. Алексей даже не стал рассматривать это предложение.

— Предлагали именно квартиру. Но мы даже не обсуждали трех-, пяти-, десятикомнатную, потому что квартира — это квартира. Частный дом — это частный дом.

Алексей также отмечает, что высотка может создать угрозу для его жилья.

— Дом будут строить вплотную к моему участку. Окна новой многоэтажки буквально нависнут над нашим забором. Представьте: 25 метров стекла и бетона прямо у тебя во дворе. Любой непотушенный окурок, брошенный с балкона, может обернуться трагедией для нас, — поделился переживаниями Алексей.

Мы здесь живем в постоянной тревоге, не знаем, что будет завтра. Такое ощущение, что на нас наступают. Алексей Маслов житель частного сектора на Суздалке

Алексей переживает, что построенный с таким трудом дом не переживет новое соседство.

— Уверен, что после меня мои дети здесь жить не будут. Потому что никак не могут соседствовать небоскребы и частные дома.

«Как в аквариуме будем жить»

Наталья Александровна с семьей живет в частном доме на Достоевского больше 40 лет Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

А ведь Алексей — не единственный, кто оказался в тени новостроек. Всего в нескольких улицах от его дома, на Достоевского, жители тоже пытаются отстоять привычную жизнь. Две будущие 19-этажки стали причиной тревоги для десятков семей.

Тихую улицу, где еще недавно по утрам слышалось кудахтанье кур, заполнил шум строительных машин. Пустырь с деревьями напротив дома № 21 на Достоевского вычистили, сейчас там готовят территорию под строительство двух высоток.

Местные жители отмечают, что работы на территории начались в середине июня 2025 года Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

— Мы против, — с порога своего дома говорит Наталья Александровна, одна из жительниц частного дома по соседству со стройкой. — Два или три года назад сюда пришли строители, поставили забор, начались какие-то работы. Потом люди начали возмущаться — всё приостановили. А сейчас опять возобновили. Что будет дальше, непонятно.

Ее дом — обычная деревянная изба, построенная в 1947 году. Здесь Наталья родила и вырастила своих детей. Сейчас вся ее жизнь выстроена вокруг дома, огорода и сада, где она выращивает цветы. Перемены ее пугают.

— Представьте, сколько здесь будет людей. Машин сколько будет! Парковок нет. Мы привыкли жить спокойно, а теперь что? У нас тут частное хозяйство, а будет бетонный муравейник, — отметила она.

К разговору подключился сын Натальи Алексей. Он показывает на деревья за забором — тонкую зеленую преграду между ним и стройкой.

— Сейчас они нас хоть немного прикрывают. Но если вырубят — всё, будем как на ладони. Забор хоть трехметровый строй — всё равно с 19-го этажа видно всё. Как в аквариуме будем жить, — говорит он, тяжело вздыхая.

Проблемы с коммуникациями

Марина вспоминает, что, когда 14 лет назад она с семьей покупала недвижимость, и подумать не могла, что здесь могут появиться высотные дома Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стройка домов развернулась практически под окнами Марины. Она с семьей переехала на Суздалку в 2011 году. Ярославна вспоминает, что, когда покупали недвижимость, в районе было тихо. Ни о каких многоэтажках и речи не шло.

— Нам прямо говорили: ничего строиться не будет, здесь топит. Земля низкая. А теперь оказывается, всё продано, статус земли перевели. Нам на собрании заявили: решение принято, назад дороги нет, — вспоминает Марина.

Люди боятся не только шума и испорченного вида. Они волнуются за старые коммуникации. Говорят, что канализацию и водопровод не меняли десятилетиями.

— У нас слабое давление воды. Если еще и новые дома подключат, не знаю, что будет, — отмечает Марина.

Люди вкладывались в свои дома, надеясь на комфортную и спокойную жизнь Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Еще одна жительница Суздалки, Аля, купила частный дом на улице Достоевского в 2009 году. В нем она хотела вырастить детей и встретить старость.

— Всё продали, чтобы купить землю и построить дом. В этом доме жила бабушка. Она была уже старенькая, и ее дочка забрала к себе на Север. Мы и купили домик у этой женщины. Вложились в недвижимость, чтобы здесь жить, растить детей, встретить старость.

Если бы знала, что частный сектор так начнут застраивать, я бы не купила тогда. Аля жительница частного сектора на Суздалке

Что известно про строительство домов

Мы сделали запрос в мэрию, чтобы узнать данные о планируемой застройке. В городской администрации отметили, что строительство на улице Достоевской, 21 и на Штрауса, 46 ведется на законных основаниях — согласно градостроительной документации.

В 2010 году мэрия Ярославля утвердила проект планировки территории, ограниченной улицами Гоголя, Ньютона и Суздальским шоссе. Согласно ему, на Суздалке начали строительство многоквартирные дома.

— В соответствии с правилами землепользования и застройки города Ярославля, земельный участок по ул. Достоевского, напротив д. 21, расположен в территориальной зоне застройки многоэтажными жилыми домами (Ж.1). Земельный участок по ул. Штрауса, д. 46 — в общественно-жилой территориальной зоне (ОЖ), — сообщили в администрации города.

Это значит, что основной вид разрешенного использования земельных участков — многоэтажная жилая застройка. К слову, в 2021-м в Ярославле проходили публичные слушания по вопросам землепользования и застройки на Суздалке. Тогда ярославцам удалось отстоять свою позицию. Комиссия рекомендовала изменить зонирование на индивидуальную жилую застройку для участков с уже существующими частными домами.

Однако участки, на которых до 23 сентября 2021 года уже были выданы разрешения на строительство многоквартирных домов, оставили без изменений. Участки на Достоевского, 21 и Штрауса, 46 находятся в частной собственности. Владельцы вправе самостоятельно выбирать, что там строить, в соответствии с градостроительными требованиями.

Кто строит дом на Штрауса, 46

Участок на улице Штрауса, 46 находится в частной собственности на основании договора аренды, заключенного с ООО СЗ «Базис» и действующего до 2028 года.

— Министерством строительства и ЖКХ Ярославской области застройщику ООО СЗ «Базис» 5 мая 2025 выдано разрешение на строительство многоквартирного дома с инженерными коммуникациями (9 наземных этажей) сроком до 5 мая 2028 года, — уточнили в мэрии.

ООО СЗ «Базис» — компания, образованная в 2023 году в Москве. Директором выступаем Андрей Казаков. У него также есть ИП по разработке компьютерного программного обеспечения в Ярославле. Кроме того, Казаков числится руководителем ярославских компаний ООО «Сельхозпродукт», строительной компании ООО «Стройтехплюс», юридической компании ООО «ИК-Центр». Основной вид деятельности фирмы СЗ «Базис» — строительство жилых и нежилых зданий. По данным сервиса «Контур.Фокус», на конец 2024 года на балансе компании — 84 миллиона рублей. Данные о доходах отсутствуют.

Нам удалось поговорить с застройщиком девятиэтажного дома на улице Штрауса. Он отметил, что в июне 2025 года представитель компании встречался с жильцами частного сектора и десятиэтажных домов по улице Гончарова.

«На собрании мы внимательно выслушали все вопросы, зафиксировали их и часть предложений уже учли в проекте. Например, мы приняли решение добровольно, за свой счёт, организовать инженерный мониторинг близлежащих домов на весь период строительства», — рассказал директор ООО СЗ «Базис» Василий.

Мы понимаем, что стройка — это всегда непросто для соседей, поэтому стараемся открыто объяснять, что и как будем делать. Часть жителей поддержала подход с безопасными технологиями и благоустройством района. Остались и те, кто пока насторожен, и это нормально. Мы будем продолжать диалог и информировать о каждом этапе. Василий директор ООО СЗ «Базис»

По словам Василия, территория на Штрауса была выбрана под жилую застройку ещё в 2010 году в составе проекта планировки, утверждённого мэрией города Ярославля.

«Мы реализуем развитие локации в рамках утверждённых градостроительных регламентов, с соблюдением красных линий и функционального зонирования», — добавил он.

Сейчас на объекте завершаются подготовительные работы. В ближайшие недели начнётся устройство свайного поля. Делаться это будет методом статического вдавливания — без вибраций и шума, безопасного для окружающих зданий. Дом нацелены сдать в эксплуатацию в четвертом квартале 2027-го года.

«Дом будет девятиэтажным, а не 19-этажным, как иногда пишут. Он гармонично впишется в окружение, не закроет свет и станет украшением локации: современный фасад, французские балкончики на верхних этажах. Вместо пустыря и ветхих строений появится благоустроенный жилой дом», — отметил Василий.

По данным застройщика, вместе с городом они хотят сделать временную технологическую дорогу, чтобы строительная техника не шла мимо десятиэтажных домов по улице Гончарова.

«Параллельно приводим в нормативное состояние улицу Короленко: расширим проезжую часть до семи метров, строим тротуар полтора метра и парковочные карманы. Эти улучшения будут полезны всем жителям района, не только будущим жильцам дома», — подчеркнул застройщик.

Мы хотим, чтобы этот дом стал примером развития территории, где выигрывают все — и новые жильцы, и те, кто живёт здесь давно. Василий директор ООО СЗ «Базис»

Кто строит дома на Достоевского, 21

Компания ООО СЗ ИК «ЖилСтройСити» получила разрешение от департамента строительства Ярославской области на строительство двух 19-этажных многоквартирных домов на улице Достоевского (напротив дома № 21). Разрешение выдано 25 октября 2021 года и действительно до 24 сентября 2026 года.

— Разрешения выданы на основании градостроительных планов земельных участков, технических условий ресурсоснабжающих организаций на подключение объектов к сетям инженерно-технического обеспечения, результатов инженерных — геодезических, геологических и экологических — изысканий, проектной документации, которая получила положительное заключение экспертизы, — отметили в администрации Ярославля.

Раньше на месте, где сейчас развернулась стройка, росли деревья. Их спилили Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Что касается деревьев, то застройщик «ЖилСтройСити» в 2025 году получил официальное разрешение на вырубку зеленых насаждений, оплатив восстановительную стоимость в бюджет города.