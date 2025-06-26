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Недвижимость Ярославцы бьют тревогу из-за застройки частного сектора высотками. Видео

Ярославцы бьют тревогу из-за застройки частного сектора высотками. Видео

Речь идет о двух участках на Суздалке

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2 комментария
Ярославцы высказались против массовой застройки на Суздалке | Источник: читатель 76.RU АлександрЯрославцы высказались против массовой застройки на Суздалке | Источник: читатель 76.RU Александр

Ярославцы высказались против массовой застройки на Суздалке

Источник:

читатель 76.RU Александр

Жители Суздалки Фрунзенского района Ярославля бьют тревогу из-за точечной застройки в частном секторе. Как сообщают местные жители, в июне 2025 года на участках по адресам: улица Достоевская, 21, и улица Штрауса, 46, начались работы. На месте работает строительная техника.

«На Достоевского, 21, начали вырубать деревья», — рассказала 76.RU жительница частного сектора Аля.

Жители Суздалки просят властей обратить внимание на их проблему, что высотки буквально вытесняют частный сектор в районе.

«Мы предлагаем, чтобы застройщик территории на Достоевского, 21, строил дом не выше трех этажей — как допускается в этом районе, где находится частный сектор. Либо, чтобы город выделил компании участок в другом районе, где разрешено высотное строительство, взамен этого», — высказал свою позицию житель Суздалки Александр.

Огородили территорию на улице Штрауса, 46

Источник:

читатель 76.RU Александр

Такие же требования местные жители выдвигают по строительству дома на улице Штрауса, 46. Либо здание должно быть не выше трех этажей, либо его не должно быть вовсе.

«Посреди частного сектора собираются строить многоэтажку. Дом будет в форме буквы „П“, а внутри нее находится частный жилой дом», — отметил Александр.

На этом фото сверху отчетливо видно, как территория под застройку многоквартирными домами окружила частный дом | Источник: читатель 76.RU АлександрНа этом фото сверху отчетливо видно, как территория под застройку многоквартирными домами окружила частный дом | Источник: читатель 76.RU Александр

На этом фото сверху отчетливо видно, как территория под застройку многоквартирными домами окружила частный дом

Источник:

читатель 76.RU Александр

Редакция 76.RU сделала запрос в мэрию Ярославля, чтобы уточнить данные застройщика и планы по застройке территорий на Суздалке, о которых переживают местные жители. Как только нам ответят, информацию опубликуем.

К слову, проблема застройки Суздалки многоэтажками обсуждается не первый год. В 2021-ом в Ярославле проходили публичные слушания по вопросам землепользования и застройки. Тогда ярославцам удалось добиться запрета на строительство высоток в частном секторе. Но, как можно заметить, ненадолго — спустя четыре года вопрос снова встал ребром.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Застройка Частный сектор Суздалка
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