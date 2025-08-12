Лебеди из шин — всё: с 1 сентября в Ярославле старые покрышки на клумбах станут вне закона

С 1 сентября украшение дворов, клумб и детских площадок в Ярославле старыми покрышками будет вне закона. Об этом 12 августа предупредили в мэрии города.
«С 1 сентября в Ярославле начнут действовать обновленные Правила благоустройства городских территорий. В частности, они запретят использование отработанных автомобильных покрышек в качестве элементов благоустройства», — уточнили в городской администрации.
За складирование и использование старых шин в непредназначенных для этого местах нарушителей будет ждать административная ответственность. В мэрии призвали жителей уже сейчас самостоятельно избавляться от покрышек на своих придомовых территориях.
Отработанные автомобильные шины относятся к четвертому классу опасности. Они выделяют токсины, не разлагаются, легко воспламеняются. Их можно хранить на специально отведенных площадках с непроницаемой поверхностью.
Куда можно сдать старые шины в Ярославле:
Ярославль, улица Гагарина, № 60д;
Ярославский муниципальный округ, Кузнечихинский сельский округ, улица Лесная, № 1 (недалеко от Яковлевского путепровода).
Кроме того, в мэрии сообщили, что с сентября по ноябрь в каждом районе Ярославля пройдут акции по приему старых покрышек на утилизацию и переработку, будут работать мобильные пункты приема. О датах, времени и точном месте размещения таких площадок власти сообщат дополнительно.