Лебеди из шин — всё: с 1 сентября в Ярославле старые покрышки на клумбах станут вне закона

Такое благоустройство с 1 сентября будет вне закона Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

С 1 сентября украшение дворов, клумб и детских площадок в Ярославле старыми покрышками будет вне закона. Об этом 12 августа предупредили в мэрии города.

«С 1 сентября в Ярославле начнут действовать обновленные Правила благоустройства городских территорий. В частности, они запретят использование отработанных автомобильных покрышек в качестве элементов благоустройства», — уточнили в городской администрации.

За складирование и использование старых шин в непредназначенных для этого местах нарушителей будет ждать административная ответственность. В мэрии призвали жителей уже сейчас самостоятельно избавляться от покрышек на своих придомовых территориях.

Отработанные автомобильные шины относятся к четвертому классу опасности. Они выделяют токсины, не разлагаются, легко воспламеняются. Их можно хранить на специально отведенных площадках с непроницаемой поверхностью.

Куда можно сдать старые шины в Ярославле:

Ярославль, улица Гагарина, № 60д;

Ярославский муниципальный округ, Кузнечихинский сельский округ, улица Лесная, № 1 (недалеко от Яковлевского путепровода).