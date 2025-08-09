«Трясет от звука этих тарахтелок»: ярославца доконали ночные гонщики — его эмоциональная колонка

Житель Ярославля высказался о шумных питбайкерах Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Летом 2025 в социальных сетях часто стали появляться публикации с жалобами жителей Ярославля на шум от мотоциклов по вечерам. Источником грохота являются питбайкеры, которые под закат солнца разъезжают по улицам, дворам и парковкам города.

Больше всего достается ярославцам, живущим вблизи крупных проспектов: Ленинградский, Машиностроителей, Московский. Дороги широкие, машин по ночам нет, — настоящее раздолье для любителей погонять.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов настолько устал от питбайкеров и бессилия, что написал гневную колонку. Дальше — от первого лица

Ставьте лайк, если устали от шума питбайков. Ну честно, надоели уже. Сейчас меня возненавидят сотни школьников, которым родители подарили драндулет, но извините, накипело.

Каждый вечер проспект Машиностроителей трясет от звука этих тарахтелок. Приходишь с работы, хочешь посидеть в тишине или посмотреть фильм, а в итоге слушаешь мерзкие хрипы и скрипы. И это будет продолжаться до конца лета, пока питбайкеры снова не пойдут в школу.

Любители гонок почему-то всегда начинают выползать на улицу ближе к закату. Сначала толпятся на парковках ТЦ, а когда солнце уходит за горизонт и машин практически нет, выползают на дороги города.

Грохот стоит невозможный. Хлопки глушителя бьют по барабанным перепонкам, отзываются вибрацией в стенах. Во время разговора в квартире приходится орать, как на рок-фестивале. Вы можете сейчас сказать: «Кирилл, а ты не думал закрыть окна?» Пф, думаете будет тише? Наивные! Порой я даже задаюсь вопросом, как сами питбайкеры еще не оглохли?

У питбайка два колеса — это общеизвестный факт, но я редко вижу, чтоб они использовали оба. Куда ни глянь, всегда едут на заднем. Круто ли это? Однозначно — нет. Особенно, когда есть угроза въехать в кого-то или в что-то. ПДД для горе-гонщиков — ненужная брошюрка, которую без раздумий можно выкинуть из головы. Я не душный, но дорога не для трюков.

Интересно, а родители малолетних любителей экстрима в курсе, что их дети мешают жить тысячам ярославцев? У меня нет идей, что может помочь жителям города. По ночам редко встретишь дежурящих сотрудников ГИБДД, лежачих полицейских мало, а штраф в 500 рублей за шум не напугает даже школьника. Совесть у питбайкеров отсутствует также, как меры от города. Что делать? Видимо, только ждать холодной осени.