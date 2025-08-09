НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+22°C

Сейчас в Ярославле
Погода+22°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +19

6 м/c,

зап.

 752мм 53%
Подробнее
2 Пробки
USD 79,78
EUR 92,88
Сократят предприятия
Антирейтинг качества дорог
Стоимость платных парковок
Афиша на выходные
Проблемы со сливочным маслом
Загорелся магазин
Обрушится гроза
Новостройка без горячей воды
Ищут новое место под кладбище
Врач пострадал в ДТП
Город Мнение «Трясет от звука этих тарахтелок»: ярославца доконали ночные гонщики — его эмоциональная колонка

«Трясет от звука этих тарахтелок»: ярославца доконали ночные гонщики — его эмоциональная колонка

Кирилл Поверинов рассказал, что мешает жить ярославцам в спальных районах

374
1 комментарий
Житель Ярославля высказался о шумных питбайкерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / TelegramЖитель Ярославля высказался о шумных питбайкерах | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Житель Ярославля высказался о шумных питбайкерах

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU, Подслушано в Ярославле! (18+) / Telegram

Летом 2025 в социальных сетях часто стали появляться публикации с жалобами жителей Ярославля на шум от мотоциклов по вечерам. Источником грохота являются питбайкеры, которые под закат солнца разъезжают по улицам, дворам и парковкам города.

Больше всего достается ярославцам, живущим вблизи крупных проспектов: Ленинградский, Машиностроителей, Московский. Дороги широкие, машин по ночам нет, — настоящее раздолье для любителей погонять.

Фотограф 76.RU Кирилл Поверинов настолько устал от питбайкеров и бессилия, что написал гневную колонку. Дальше — от первого лица

Ставьте лайк, если устали от шума питбайков. Ну честно, надоели уже. Сейчас меня возненавидят сотни школьников, которым родители подарили драндулет, но извините, накипело.

Каждый вечер проспект Машиностроителей трясет от звука этих тарахтелок. Приходишь с работы, хочешь посидеть в тишине или посмотреть фильм, а в итоге слушаешь мерзкие хрипы и скрипы. И это будет продолжаться до конца лета, пока питбайкеры снова не пойдут в школу.

Любители гонок почему-то всегда начинают выползать на улицу ближе к закату. Сначала толпятся на парковках ТЦ, а когда солнце уходит за горизонт и машин практически нет, выползают на дороги города.

Грохот стоит невозможный. Хлопки глушителя бьют по барабанным перепонкам, отзываются вибрацией в стенах. Во время разговора в квартире приходится орать, как на рок-фестивале. Вы можете сейчас сказать: «Кирилл, а ты не думал закрыть окна?» Пф, думаете будет тише? Наивные! Порой я даже задаюсь вопросом, как сами питбайкеры еще не оглохли?

У питбайка два колеса — это общеизвестный факт, но я редко вижу, чтоб они использовали оба. Куда ни глянь, всегда едут на заднем. Круто ли это? Однозначно — нет. Особенно, когда есть угроза въехать в кого-то или в что-то. ПДД для горе-гонщиков — ненужная брошюрка, которую без раздумий можно выкинуть из головы. Я не душный, но дорога не для трюков.

Интересно, а родители малолетних любителей экстрима в курсе, что их дети мешают жить тысячам ярославцев? У меня нет идей, что может помочь жителям города. По ночам редко встретишь дежурящих сотрудников ГИБДД, лежачих полицейских мало, а штраф в 500 рублей за шум не напугает даже школьника. Совесть у питбайкеров отсутствует также, как меры от города. Что делать? Видимо, только ждать холодной осени.

Что вы думаете о питбайкерах?

Запретить! Это беспредельщики
Мешают, но с этим ничего не сделать
Не вижу ничего плохого, пусть ребята отдыхают
Выскажу свое мнение в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кирилл ПовериновКирилл Поверинов
Кирилл Поверинов
фотограф
Питбайк Питбайкер
Лайк
TYPE_LIKE51
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED1
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
Гость
27 минут
Да! И на Фрунзе и близлежащих улицах тоже гоняют.
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Вместо учениц — старухи? Чем плоха новая школьная форма по ГОСТу
Мария Носенко
Корреспондент
Мнение
«Как изменились поезда, вау!» мама из Самары — о плюсах и минусах путешествия на поезде
Александра Исмайлова
журналист
Мнение
«Меньше 100 000 не получал». Фельдшер скорой помощи честно рассказал о своей работе
Анонимный автор
Мнение
«Все мои куклы немного странные, с дурнинкой»: гномов российской рукодельницы скупают по всему миру
Марина Митина
Мнение
12 часов стояли на жаре с тысячами фанатов. Россиянка отправилась в Грузию на концерт Тимберлейка, отдав 200 тысяч за детскую мечту
Анна Дьячкова
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Добавить объявление