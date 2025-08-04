«Держитесь подальше от ЛЭП»: ярославцев предупредили о грозе и сильном ливне

В Ярославской области ожидают сильный дождь, ливни и грозу. Непогода разгуляется с 14:00 4 августа и сохранится до 18:00 5 августа. Вместе с дождем ожидают ветер порывами 12-17 метров в секунду.
«Находясь на улице, держитесь подальше от линий электропередач, деревьев и рекламных конструкций. Телефон экстренных служб 112», — рассказали в Министерстве региональной безопасности.
По данным сервиса «Погода 76.RU», вечером 4 августа ожидается +22 градуса, пасмурно, дождь. Утром 5 августа +21 градус, осадки сохранятся в течение суток.
Ранее в центре «Фобос» дали долгосрочный прогноз на август в Центральной России. На предстоящей неделе, с 4 по 10 августа, специалисты прогнозировали дожди. Также сообщалось, что высока вероятность ливней и гроз.
В Ярославской области температура воздуха в рабочие дни будет подниматься до +25…+27 градусов, в выходные ожидается +23 градуса.