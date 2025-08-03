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Лето «Мощное арктическое вторжение»: синоптики дали прогноз погоды на август в Центральной России

«Мощное арктическое вторжение»: синоптики дали прогноз погоды на август в Центральной России

Чего ждать в Ярославской области

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2 комментария
В августе в Центральной России может похолодать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ августе в Центральной России может похолодать | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В августе в Центральной России может похолодать

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В центре «Фобос» дали долгосрочный прогноз на август в Центральной России.

«Последний месяц лета окажется весьма неоднородным в температурном отношении, — предупредили специалисты „Фобоса“ — В Центральной России в течение первых двух декад августа средняя температура будет примерно на градус выше средних многолетних значений. Но в конце месяца есть шанс на довольно мощное арктическое вторжение. По предварительным прогнозам, оно окажется непродолжительным, и в последние дни календарного лета вновь вернётся тепло».

Кроме того, на предстоящей неделе, с 4 по 10 августа, ожидаются дожди. Высока вероятность ливней и гроз. Например, в Москве, по информации центра «Фобос», 4–5 августа прогнозируется аномальное количество осадков — около месячной нормы. Также возможны дожди и в другие дни рабочей недели. А вот к выходным их вероятность может сократиться.

В Ярославской области погодная тенденция будет аналогичной. 4–5 августа в регионе возможны ливни с грозами. В остальные дни дожди возможны, но уже без гроз. Температура воздуха в рабочие дни будет подниматься до +25…+27 градусов, в выходные ожидается +23 градуса.

Прогноз погоды на каждый день можно узнать в сервисе «Погода 76.RU».

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Прогноз погоды Центр Фобос Похолодание Гроза Ливень
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Комментарии
2
Гость
23 минуты
Снег и метель не предсказывают - уже прогресс и достижение! Прогнозёры, блин...
Гость
8 минут
В каком месте смеяться на очередной перл от наших недо-синоптиков?
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