В Ярославле начали подготовку к новому отопительному сезону: что отремонтируют

В Ярославской области началась подготовка к отопительному сезону. Ранее в разных районах Ярославля прошел первый этап гидравлических испытаний. 2 июля в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, как в дальнейшем будут готовиться к осени.
«Специалисты теплоснабжающих организаций проведут ремонт 73 центральных тепловых пунктов. Также к предстоящему отопительному сезону в регионе будет подготовлена 31 тысяча километров электрических линий, 1,8 тысячи километров тепловых, 3,9 тысячи километров водопроводных и 2,6 тысячи километров канализационных сетей. Из них заменят более 70 километров», — ответили в министерстве.
Отопление включают, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже +8 °С в течение пяти дней подряд.
К началу отопительного сезона в регионе собираются подготовить:
14 тысяч многоквартирных домов;
1798 объектов социальной сферы;
589 котельных.
Напоминаем, с первого июля в Ярославской области, как и во всей стране, произошел рост тарифов на коммунальные услуги. Подорожало и отопление. При централизованном отоплении рост тарифов теперь составляет в среднем по региону 16,45%.
«Кроме того, электрики отремонтируют 172 километра воздушных и кабельных линий электропередачи и 227 трансформаторных подстанций», — добавили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.
Отопительный сезон — 24/25 планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля. Но через неделю, 26 апреля, в регионе резко похолодало, и было принято решение возобновить подачу отопления в дома.