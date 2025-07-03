В Ярославле начали подготовку к новому отопительному сезону: что отремонтируют

В Ярославской области рассказали, как будут готовиться к отопительному сезону Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославской области началась подготовка к отопительному сезону. Ранее в разных районах Ярославля прошел первый этап гидравлических испытаний. 2 июля в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, как в дальнейшем будут готовиться к осени.

«Специалисты теплоснабжающих организаций проведут ремонт 73 центральных тепловых пунктов. Также к предстоящему отопительному сезону в регионе будет подготовлена 31 тысяча километров электрических линий, 1,8 тысячи километров тепловых, 3,9 тысячи километров водопроводных и 2,6 тысячи километров канализационных сетей. Из них заменят более 70 километров», — ответили в министерстве.

Отопление включают, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже +8 °С в течение пяти дней подряд.

К началу отопительного сезона в регионе собираются подготовить:

14 тысяч многоквартирных домов;

1798 объектов социальной сферы;

589 котельных.

Напоминаем, с первого июля в Ярославской области, как и во всей стране, произошел рост тарифов на коммунальные услуги. Подорожало и отопление. При централизованном отоплении рост тарифов теперь составляет в среднем по региону 16,45%.