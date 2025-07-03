НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+24°C

Сейчас в Ярославле
Погода+24°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +22

0 м/c,

 749мм 54%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,78
EUR 93,13
Жители жалуются на троллейбусы
Хищник вышел к людям
Надвигается непогода
Лето в Ярославле
Первые матчи «Локомотива» в новом сезоне
Топ советов по ремонту
Кубок Гагарина увезли в Татарстан
Лето возвращается
Сбои в работе мобильного интернета
Программа кинофестиваля
Город В Ярославле начали подготовку к новому отопительному сезону: что отремонтируют

В Ярославле начали подготовку к новому отопительному сезону: что отремонтируют

Рассказываем подробности

183
2 комментария
В Ярославской области рассказали, как будут готовиться к отопительному сезону | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Ярославской области рассказали, как будут готовиться к отопительному сезону | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославской области рассказали, как будут готовиться к отопительному сезону

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Ярославской области началась подготовка к отопительному сезону. Ранее в разных районах Ярославля прошел первый этап гидравлических испытаний. 2 июля в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области рассказали, как в дальнейшем будут готовиться к осени.

«Специалисты теплоснабжающих организаций проведут ремонт 73 центральных тепловых пунктов. Также к предстоящему отопительному сезону в регионе будет подготовлена 31 тысяча километров электрических линий, 1,8 тысячи километров тепловых, 3,9 тысячи километров водопроводных и 2,6 тысячи километров канализационных сетей. Из них заменят более 70 километров», — ответили в министерстве.

Отопление включают, когда среднесуточная температура на улице опускается ниже +8 °С в течение пяти дней подряд.

К началу отопительного сезона в регионе собираются подготовить:

  • 14 тысяч многоквартирных домов;

  • 1798 объектов социальной сферы;

  • 589 котельных.

Напоминаем, с первого июля в Ярославской области, как и во всей стране, произошел рост тарифов на коммунальные услуги. Подорожало и отопление. При централизованном отоплении рост тарифов теперь составляет в среднем по региону 16,45%.

«Кроме того, электрики отремонтируют 172 километра воздушных и кабельных линий электропередачи и 227 трансформаторных подстанций», — добавили в Министерстве строительства и ЖКХ Ярославской области.

Отопительный сезон — 24/25 планировали завершить 1 мая. Однако с приходом аномальной жары в апреле власти решили сдвинуть сроки на 19 апреля. Но через неделю, 26 апреля, в регионе резко похолодало, и было принято решение возобновить подачу отопления в дома.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Отопление Теплосети
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
2
Гость
31 минута
а к посевной уже подготовились или к его уборке?
Гость
45 минут
И это правильно!
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Мы зарабатываем часто больше, чем госслужащие». Честный отзыв официантки о работе
Анонимный автор
Мнение
«Без раздумий полетели в Сочи»: туристка рассказала о пятидневном отпуске, который обошелся в 120 тысяч
Олеся Евсеева
Тюменка
Мнение
«Просто „Лады“ будут стоить под три миллиона». В чем главная проблема нового «Азимута»
Артем Краснов
Мнение
Каменный берег и старинный монастырь: туристка показала необычный остров в Белом море
Галина Скородумова
Мнение
«За две недели вышло больше, чем на госслужбе за месяц»: курьер рассказала о работе в доставке
Анонимный автор
Рекомендуем
Объявления

Ремонт и настройка компьютеров

1 000 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление